La 7B reabre este sábado para 120.000 usuarios

Esta semana se cumple uno de los grandes propósitos de la legislatura de Ayuso en materia de movilidad, uno de los grandes desafíos. La Comunidad de Madrid reabre este sábado la Línea 7B de Metro al completar los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación incluidos en el Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares. Desde las 6:00 horas del 22 de noviembre, el servicio queda plenamente restablecido para los 120.000 usuarios diarios que utilizan el tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares. Las obras ejecutadas por la Dirección General de Infraestructuras han incluido la estabilización de 20.600 metros cuadrados de terreno y la rehabilitación estructural de 5.575 metros de trazado. También se han llevado a cabo intervenciones en el túnel que suman 1.279 toneladas de mortero a profundidades de 45 metros, volumen equivalente a cinco piscinas olímpicas.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha invertido 171,2 millones de euros en la rehabilitación integral de la 7B, incluyendo el servicio de mantenimiento, conservación, así como la supervisión geotécnica que continuará activo tras la reapertura para garantizar la seguridad en la infraestructura. Gracias a esta monitorización permanente, desde febrero de 2023, no se han registrado movimientos en el terreno. Además, cinco informes independientes acreditan las condiciones óptimas del trazado, la mayor resistencia del suelo respecto a la prevista inicialmente y el excelente estado del hormigón de la plataforma y la contrabóveda.

Además de las intervenciones en la infraestructura ferroviaria, «la asistencia integral a los vecinos afectados ha sido una de las grandes prioridades», según afirman desde el Gobierno regional. Por ello, se llevó a cabo el realojo de las personas afectadas «garantizando manutención, transporte, mudanza de enseres, vigilancia de los inmuebles y el mantenimiento de los suministros esenciales» (agua, energía, gas y telefonía), así como plazas de garaje en aparcamientos privados durante la ejecución de los trabajos.

Igualmente, en 2022 se puso en marcha una Oficina de Atención presencial que ha gestionado 1.741 consultas relacionadas con los realojos, el seguimiento técnico y la tramitación de compensaciones económicas. En cuanto a estas indemnizaciones, se activaron de oficio expedientes de responsabilidad patrimonial destinados a compensar a propietarios de viviendas y locales. Hasta el momento, 83 de esos titulares han recibido un total de 11,8 millones de euros.

También se habilitó una línea de ayuda de 500.000 euros para pymes y empresarios, destinada a sufragar las inversiones en infraestructuras y equipamientos que permitieran paliar los efectos sobre la actividad comercial y favorecer la continuidad de sus negocios. Paralelamente, la Comunidad de Madrid avanza en la construcción del nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona donde se ubicaba el complejo dotacional El Pilar. Será un espacio verde completamente accesible, con áreas de ocio, juegos infantiles y otra para la práctica de calistenia.

Finalmente, dentro del calendario previsto en el Plan de Actuaciones, Canal de Isabel II llevará a cabo mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento, que incluye un tanque de almacenamiento de aguas residuales y la renovación de la depuradora de Casaquemada. Esta intervención se desarrolla mediante un convenio suscrito con el Ayuntamiento sanfernardino para las intervenciones del Plan Sanea.