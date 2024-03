Reducido con una táser en Torrejón tras amenazar con un cuchillo a su expareja y atrincherarse en su casa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Torrejón de Ardoz tras amenazar con un cuchillo a su expareja y atrincherarse en su casa, sin dejar salir a sus dos compañeros de piso, ha informado hoy a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Los hechos ocurrieron ayer lunes a las 18 horas.

Una mujer peruana de 25 años llamó al 091 alertando de que su exnovio había acudido a un piso de la calle Maestro Barbieri donde ahora vive en con sus exsuegros. El hombre, de 27 años y nacionalidad rumana, le exigió sin lograrlo que saliera a la calle, amenazándola con un cuchillo al grito: "Sal, que te voy a matar". Sobre él pesaba una orden de alejamiento después de que el 24 de febrero su novia le denunciara por presuntos malos tratos.

El agresor se marchó muy agitado a su casa, situada en la calle Pamplona, en la que reside junto a un compañero de piso peruano y otro español, que se encontraban dentro. Entonces llamó a su padre por teléfono informándole de que se iba a autolesionar y que no iba a salir de allí hasta que no viniera su pareja. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y, como seguía armado y no dejaba salir a sus compañeros, tiraron la puerta abajo. El detenido se refugió en el baño y los funcionarios tuvieron que derribar la puerta para entrar y debido a su estado agresivo le dispararon con una pistola táser.

Finalmente, tras cuatro horas de operación policial, acabó detenido. Está acusado de malos tratos, quebrantamiento de condena, detención ilegal, resistencia y desobediencia a la autoridad. Ninguna persona resultó herida.