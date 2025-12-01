El Retiro estrena la decoración de Navidad que va a triunfar en Instagram

Esta será, sin duda, una cita obligada en las fechas navideñas. Y más en un tiempo como el actual en el que las redes sociales dominan las relaciones sociales. Un testimonio gráfico al que, sin duda, se unirán muchos: todos aquellos que pasen o paseen por el parque más relevante de la capital. Y es que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha encendido este conjunto decorativo navideño instalado en el paseo de México de los jardines del Buen Retiro, un espacio visualmente atractivo e integrado en el entorno del parque que se podrá visitar hasta el próximo 8 de enero.

Tal y como han podido comprobar todos los que allí se reunieron esta mañana de lunes, primer día de diciembre, el elemento vegetal central es un letrero de ‘El Retiro’ formado por dos bloques de madera anclados al suelo con una dimensión de 8 metros de largo y 2 metros de alto. Su parte frontal combina verdes naturales variados (abeto, tuyas y eucaliptos, entre otros) que aportan textura y autenticidad y refuerzan el carácter natural del conjunto. La parte trasera y algunos elementos laterales incluyen manto vegetal sintético para garantizar la durabilidad de la instalación.

Cada una de las letras que conforman el nombre del parque incorpora iluminación, en un diseño pensado para funcionar tanto de día, gracias al volumen y la textura vegetal, como de noche, cuando las luces resaltan el contorno de las letras y aportan una estética cálida y festiva. Además, en la parte superior, se ha colocado un neón amarillo con el hashtag #NavidadEnElRetiro para fomentar, a través de las redes sociales, la difusión de las fotografías que madrileños y turistas realicen en este enclave.

El conjunto también incluye otros elementos decorativos adicionales como estrellas 3D y abetos navideños en cada extremo del letrero y está llamado a convertirse en un punto de interés fotografiable para madrileños y turistas durante las próximas semanas.