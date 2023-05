Reyes Maroto: «Mi modelo como alcalde de izquierdas es Tierno Galván»

El PSOE se presenta en la capital en el cuarto lugar que les deparó las elecciones de 2019. Este 28 de mayo no aspira solo a subir peldaños; también a liderar un cambio de izquierdas en Cibeles.

Quedan apenas diez días para las elecciones. ¿Cómo ve la perspectiva de un cambio en el Ayuntamiento?

Creo que ahora mismo está en un empate y que todo va a depender de estos días de campaña, y sobre todo de los indecisos. Para nosotros es fundamental que en la campaña sigamos creciendo en confianza, en votos, y sobre todo en ser la más votada de las fuerzas progresistas para liderar un cambio de izquierdas.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría la alcaldesa de Reyes Maroto?

Lo primero que haría es estar en la calle, que es donde creo que los madrileños me tienen que ver. Pero la primera, probablemente, sea abordar la limpieza de las calles, algo que genera una gran preocupación en los vecinos. Se puede hacer de manera inmediata, con un plan de choque que permita mejorar el servicio que ahora mismo se presta de una manera insuficiente. Lo siguiente será poner en marcha Madrid Próximo, que es el modelo de transformación urbanística que hemos anunciado y que va a suponer un cambio en la configuración del espacio público. Lo tenemos que hacer desde el principio para poder tener resultados en cuatro años y que la gente vea y confíe en nuestro modelo de ciudad, un modelo que gusta a los madrileños porque vamos a recuperar espacios públicos, zonas verdes, invertir en servicios públicos y, en definitiva, mejorar la calidad de vida.

Ha prometido cerrar la incineradora de Valdemingómez. ¿Cuál sería la alternativa a los residuos de los madrileños?

Una estrategia de valorización de residuos. No debemos renunciar a abordar un estrategia de residuo cero, que tiene que pasar por un proceso también de concienciación de la ciudadanía. Eso nos va a permitir abordar con realismo y con firmeza el cierre de una incineradora que genera un problema de contaminación a los vecinos. Vemos cómo la ciudad se contamina con el polvo que se genera de la quema desenfrenada. Nuestro compromiso es mejorar la salud y la calidad del aire. Eso no se ha hecho en esta legislatura porque el señor Almeida no ha sido capaz de pactar nada, ni con sus aliados como puede ser Vox, ni tampoco con la izquierda, a la cual se nos ha situado en un perfil bajo a la hora de abordar los problemas.

¿Cómo sería ese cierre? ¿Sería de forma progresiva?

Así es. He escuchado decir a Más Madrid que ellos lo van a hacer en 2025. Es imposible. Soy mucho más realista y no quiero engañar a los madrileños. Creo y confío en el desarrollo de esa estrategia, junto con un plan de choque de limpieza que tiene que ser inmediato. Queremos abordarlo con rigor. La incineradora se cerrará cuando tengamos esa estrategia desplegada. No pongamos una fecha que es inviable, como la que Más Madrid está prometiendo.

Ha barajado un posible cierre de la M-30 para recuperar en un futuro el Arroyo de Abroñigal. ¿Mantiene ese proyecto?

Lo que está en mi programa es el contrato con el que me presento a estas elecciones. Luego podremos hablar de cosas más a futuro yque creemos que sí pueden ser buenas para la ciudad. Para nosotros, el gran proyecto de transformación urbanística es realista y se llama Madrid Próximo, que va a llegar a los 21 distritos, que busca mejorar la calidad de vida y sobre todo desarrollar ejes cívicos en los barrios. Además, es más barato que otros proyectos que están anunciando otras fuerzas políticas. Porque también queremos gastar mejor el dinero de todos los madrileños y madrileñas. Ahora mismo está viendo un despilfarro de 11 millones en la Puerta del Sol, los 48 de Bicimad, que ahora mismo no funciona, y que supone una frustración para muchos madrileños. Queremos ser buenos gestores de lo público y ese es mi contrato también con los madrileños. Y de eso rendiré cuentas de una manera transparente cada año, porque quiero abrir el Ayuntamiento a la participación ciudadana y que los madrileños participen también en el modelo de ciudad. El programa de Gobierno del PSOE es el único ahora mismo que está abierto a la participación ciudadana y eso es porque entendemos que el proyecto de ciudad no se impone, sino que se debate y se negocia.

La política impositiva. Hay un impuesto que siempre está en los programas electorales municipales: el IBI. Almeida ha prometido reducirlo al mínimo legal. ¿Cuál es su promesa?

Almeida ha prometido bajar el IBI y, a la vez, ha cerrado 2022 con un déficit que hacía años que no tenía el Ayuntamiento. Por lo tanto, esto tiene que explicarlo a los madrileños. Nosotros vamos a mantener la fiscalidad con dos bajadas de impuestos a las que me he comprometido: el IBI social, que tenemos que recuperar, y también una bajada del 95% a los comercios centenarios, que requieren un apoyo para mantener su identidad. Vamos a centrar nuestra política sobre todo en el gasto, en gastar mejor y sin deuda. Hay mucho gasto que no está teniendo ningún impacto en la mejora de la vida de los madrileños. Esos 11 millones de la Puerta del Sol se podrían haber invertido mejor en los barrios del sur, maltratados por muchos años de falta de inversión, y donde habrían tenido un impacto muy importante en la mejora de la calidad de vida.

En Madrid Próximo, uno de los planes es reducir al mínimo el paso de coches en el Paseo del Prado...

Lo que ganamos es espacio para el peatón, reduciendo cinco carriles que ahora utilizan los coches privados, pero manteniendo los carriles para el transporte público. Nuestra estrategia de Madrid Próximo es una apuesta también por la movilidad sostenible y por el transporte público. Si conseguimos invertir en transporte público y reducir los tiempos de espera de los madrileños, la gente lo utilizará más. Después, queremos que los carriles bici lleguen a los 21 distritos. No solo Bicimad, que ya ha llegado, sino también una red de carriles bici segura. Vamos a apostar también por la Intermodalidad, exigiendo a la Comunidad que siga mejorando la red de Metro y al Gobierno de España, sus inversiones en la red de cercanías. Madrid es la ciudad donde mejor transporte público hay, pero tenemos que reducir los tiempos y conectarlos mejor, y esto lo tenemos que hacer las tres administraciones. Mi compromiso es aumentar las frecuencias de autobuses, sobre todo en la periferia, donde los barrios están muy mal conectados, y reducir esos tiempos de transporte aprovechando la intermodalidad que Madrid ofrece para que el uso del vehículo privado no sea lo normal, sino que sea para movimientos esporádicos.

¿Se plantean nuevas Zonas de Bajas Emisiones?

El modelo de Madrid Próximo también va a ir desarrollando de forma progresiva las Zonas de Bajas Emisiones. Tenemos que abordar la emergencia climática con propuestas que tengan resultados eficaces y no ser complacientes, como está siendo el actual equipo de gobierno con la calidad del aire. Dentro de poco vamos a tener niveles más estrictos y, por tanto, nos tenemos que preparar para cumplir los niveles que exijan tanto la OMS como la UE. Madrid tiene que ser un ejemplo de lucha contra la emergencia climática y los madrileños nos merecemos tener la mejor calidad del aire. Y el despliegue de Madrid Próximo, que va en fases invirtiendo en los 16 ejes cívicos en los que hemos configurado la estrategia, nos va a permitir también regular el tráfico y establecer zonas de bajas emisiones conforme a las exigencias de la ley, que se tiene que cumplir. Vox, que está en la negación del cambio climático, obliga al PP a hacer políticas en contra de un cambio climático que ya estamos sufriendo, que no es una moda, que no es algo pasajero y que estos días lo hemos visto en los colegios, con episodios de calor en sus escuelas. También tenemos que trabajar en entornos escolares, con espacios que garanticen sombra.

¿Tienen identificadas esas potenciales nuevas Zonas de Bajas Emisiones?

Las que nos marca la ley como ciudad de más de 50.000 habitantes. La ley establece cuáles son esas zonas de bajas emisiones en función de los niveles de contaminación de tráfico y por lo tanto, la aplicaremos. No seremos negacionistas de un cambio climático que está afectando a la salud de los madrileños. Al contrario, queremos una ciudad donde la calidad del aire sea un ejemplo y que, en los ranking internacionales, Madrid por fin aparezca como una de las ciudades al nivel de otras europeas.

En materia de vivienda, su promesa es de 82.000 nuevos hogares.

Es una propuesta que tiene tres tipos de actuaciones. Una es la construcción de una vivienda pública de alquiler. Nos hemos comprometido hacer 15.000 viviendas en ocho años. Es ambicioso pero factible, si tenemos en cuenta el desbloqueo de la operación campamento, y que solo en en ese espacio van a ir 12.000 viviendas públicas de alquiler. La segunda es movilizar vivienda vacía. Hay 82.000 viviendas vacías y a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo queremos poner en marcha un programa de alquiler seguro que dé confianza a los propietarios privados para, a través de un instrumento público, como es la agencia, dar la seguridad de que estos inmuebles se puedan alquilar a un precio asequible a cambio de una renta que pagaríamos a su propietario. Además, le daríamos seguridad jurídica porque cualquier vivienda vacía ahora mismo es improductiva y eso ayudaría también a aumentar el número de viviendas en el parque residencial y, por lo tanto, a disminuir el precio. Y la tercera tiene que ver con la rehabilitación. Ahora mismo, el presupuesto del actual equipo de gobierno es insuficiente, apenas 15 millones para un parque de un millón y medio. Nuestro compromiso es llegar al menos a 50 millones al año e incrementar el parque de vivienda rehabilitada, que va a permitir reducir consumos energéticos. Tres actuaciones integrales en ocho años que consideramos un tiempo suficiente como para dar confianza y solución a un problema que viene de atrás, que no han sido capaces de solucionar PP y Cs, ni tampoco Ahora Madrid. Lo abordamos de la mano de una Ley de Vivienda, que va a garantizarla como derecho y que desde luego vamos a aplicar frente a Almeida, que ya ha dicho que va a mantener el modelo que Madrid, donde la vivienda es una mercancía, se especula con ella y eso ha generado esa burbuja que hoy nos está empobreciendo a los madrileños. Y lo peor: está expulsando a muchos jóvenes. Y si perdemos talento, perdemos también esos futuros trabajadores para que nuestra ciudad siga prosperando y creciendo.

Pedro Sánchez ha expresado en más de una ocasión la voluntad de descapitalizar Madrid en favor de otras ciudades. ¿Supone eso un hándicap a la hora de presentarse a estas elecciones?

La mayor parte de la Administración General del Estado, ahora mismo, está en Madrid. Se ha abierto un proceso de creación de nuevas sedes donde Madrid está participando. De hecho, el presidente del Gobierno ha apoyado por carta que la Agencia Europea del Blanqueo de Capitales se establezca en Madrid. Ahora apoyamos a todas las comunidades autónomas que quieren reforzar la presencia del Estado. En Madrid se tiene que competir en poder atraer tanto esa sede como cualquier otra sede de las que ahora mismo se están creando, porque tiene los pilares para hacerlo. De una manera democrática y además transparente, se han elegido otras sedes que se consideraba que tenían más fortalezas, pero seguro que habrá más oportunidades. Espero que la Agencia Europea del Blanqueo de Capitales, en la cual Madrid tiene el apoyo del Gobierno de España, pueda venir. Y como futura alcaldesa que quiero ser, pediré apoyo a todas las administraciones y haré valer que Madrid es una gran capital.

Bildu ha saltado a la campaña incluso en Madrid ¿Cree que retirar a terroristas con delitos de sangre es suficiente para dar legitimidad a sus listas?

En clave local, la presencia de Bildu en Madrid es inexistente. Si hablamos de Madrid, no debería influir este debate en una campaña en la que presentamos propuestas. Este debate, claramente, es del interés del PP, porque donde no hay propuestas siempre hay ruido. Llevamos ya cinco años en el Gobierno y he oído ese ruido permanente para no hablar de lo importante. Espero que los madrileños no se dejen contaminar, porque en las elecciones del 28 de mayo elegimos el modelo de ciudad. Hay que hablar de Madrid, de sus problemas, y en eso estoy centrando mi campaña y espero ganarme la confianza. Si por algo me caracterizo es porque lo que digo lo hago, y mi programa de gobierno es un contrato con los madrileños.

Con vistas a un hipotético futuro, ¿facilitaría una investidura de Almeida para que Vox no formara parte del Gobierno en Cibeles?

Ese escenario es complejo. Creo que los madrileños, lo que van a elegir es confianza y cambio. Y eso lo representa el Partido Socialista. Yo aspiro a liderar una lista que se ha configurado pensando en Madrid y vamos a ver en qué pactos nos sitúan los madrileños. Pero lo que sí tengo claro es que no voy a apoyar ningún gobierno en el que esté Vox. Es un partido que lo único que está trayendo a Madrid es pobreza, crispación, negacionismo del cambio climático y de la violencia de género... Hablaré con todos los grupos porque soy una persona muy dialogante. Lo he hecho en cinco años de ministra, De hecho, Vox me ha apoyado en algunas iniciativas que he llevado al Congreso, pero creo que es la antítesis de la política que yo defiendo y la antítesis del cambio que necesita Madrid.

En el caso de no conseguir esa suma suficiente para el cambio. ¿Estaría dispuesta a pasar cuatro años en la oposición de Cibeles?

Bueno, soy perseverante, también como deportista, y eso hace que sepa ganar y perder. Y si pierdo porque no consigo la mayoría, dentro de cuatro años volveré con más ganas si cabe, pero haré una oposición responsable, que es algo que en estos cinco años he echado en falta del PP a nivel nacional. Y la deriva que ha tomado el nuevo líder, Núñez Feijóo, responde a la falta de modelo y de entender los problemas que tiene España, pero también es una deriva que responde a un liderazgo de la señora Ayuso y a un alcalde que se ha dejado atrapar más por el partido que por el interés de Madrid. Y lo hizo haciendo oposición al Gobierno cuando era portavoz del señor Casado. Hemos perdido cuatro años. Confío en que los madrileños se lo penalicen, porque a los gobiernos se nos exige que gobernemos. Yo lo he hecho durante cinco años trabajando por mi país, también por Madrid, ayudando a los madrileños a adquirir, por ejemplo, EPIs y mascarillas en la pandemia, protegiendo empleos o empresas y, ahora, invirtiendo los fondos europeos, también en Madrid, con grandes inversiones de las que se están beneficiando en en esta ciudad.

Hace semanas se se anunció que compartiría acto con Manuela Carmena...

Manuela está apoyando a todas las fuerzas progresistas. Tiene un compromiso con el cambio. Ella representó el cambio y, por tanto, es un activo que todas las fuerzas progresistas, de alguna manera u otra, estamos utilizando. Confío en que esa referencia ayude también a la movilización. Para nosotros es muy importante. Manuela o cualquier otro referente que ayude a que la gente vaya a votar y se mueva de su conformismo, estará apoyándonos.

Enrique Tierno Galván, Juan Barranco y Manuela Carmena han sido los últimos alcaldes madrileños de izquierdas. ¿Cuál sería su mayor referencia como futura alcaldesa?

Para mi Enrique, sin dudarlo. Supo entender Madrid y los cambios que necesitaba. Él era el viejo maestro, yo soy también profesora y me identifico muchísimo con las ganas, la cercanía que tenía y la confianza que generaba a los madrileños. No se conformaba y era muy pedagógico. Dice mucho de su legado que permanezca hoy el Plan General de Urbanismo que él aprobó, muy vigente, con cosas que todavía no se han hecho, y que él ya pensó hace tantísimos años. Fue un visionario y desde luego su legado es para mí un activo del Partido Socialista que espero reforzar, porque Madrid necesita ese cambio, ese reformismo y una confianza en una alcaldesa que esté preocupada por los madrileños y trabajando por Madrid.