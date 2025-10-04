No solo tango: Buenos Aires despliega su cultura en la capital

Un argentino no es un inmigrante en Madrid, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al menos este mes de octubre, esto será así. Argentina es el país invitado en las fiestas de la Hispanidad, que comenzaron ayer y que terminan con la celebración del día 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España. Además, esta invitación ha coincidido con la puesta en marcha del programa cultural «Buenos Aires en Madrid».

La capital argentina desembarca en Madrid con una propuesta inédita que reúne más de 70 actividades en 15 espacios culturales de la ciudad, entre el 30 de septiembre y el 24 de octubre. El programa, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con el Instituto Cervantes, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, busca tender puentes culturales entre ambas orillas del Atlántico, al mismo tiempo que proyecta el talento porteño en un escenario internacional.

Teatro

El teatro, una de las grandes señas de identidad de Buenos Aires, ocupa un lugar central en la programación. El Complejo Teatral de Buenos Aires presenta tres producciones recientes en los Teatros del Canal: «La verdadera historia de Ricardo III» (hasta el 9 de octubre), «Sansón de las Islas» (del 3 al 12 de octubre) y «Medida por medida» (9, 10, 11 y 12 de octubre).

Música y tango

Kevin Johansen y el dibujante Liniers ofrecerán un concierto-viñeta en la Puerta del Sol el 10 de octubre; el Cuarteto Divergente actuará en el Faro de Moncloa el 13 de octubre, y la Orquesta del Plata se presentará en el Puente del Rey el 9 de octubre. El tango, patrimonio inmaterial de la humanidad, tendrá hoy su gran fiesta en Matadero Madrid con la participación de los campeones del Mundial de Tango BA, además de milongas al aire libre en el Parque del Retiro el 11 de octubre.

Artes visuales

En la Fundación Ortega-Marañón se podrá visitar «Gente de mi ciudad (2000–2024)», un recorrido por dos décadas de fotografía urbana en Buenos Aires (6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,17 de octubre). En Matadero Madrid, Tadeo Muleiro presentará «Suavidad y color del mito», una propuesta que combina técnicas ancestrales con lenguajes contemporáneos (del 7 al 15 de octubre).

Literatura

La literatura tendrá también un lugar destacado, con homenajes a María Elena Walsh y Sara Facio en el Instituto Cervantes (2 de octubre). Además de la exposición dedicada a la fotógrafa y de actividades inspiradas en la obra de Walsh, habrá presentaciones y encuentros literarios en librerías madrileñas como Mandolina Libros (4 de octubre), Olavide Bar de Libros (7 de octubre) y La Mistral (12 de octubre).

Cine

El cine argentino tendrá su espacio en la Sala Azcona y en la Sala Plató de Cineteca Madrid (Matadero), con un ciclo que recorre clásicos y estrenos recientes el 7 y 8 de octubre. El programa incluye Rosaura a las diez (1958), de Mario Soffici; El hombre de la esquina rosada (1962), de René Mugica; El otro hermano (2017), de Adrián Caetano; y Descansar en paz (2024), de Sebastián Borensztein.

Actividades familiares

La programación infantil se articula en torno al universo de María Elena Walsh, con propuestas como «Cuentopos de Gulubú», que se representa el domingo 5 de octubre, y «A tomar el té con María Elena Walsh» que se realiza hoy, ambas en el Centro Cultural Paco de Lucía.

Gastronomía

La Semana de la Gastronomía Porteña será otro de los atractivos de «Buenos Aires en Madrid». Del 3 al 12 de octubre, restaurantes, bares, pizzerías, restós, cafés y heladerías, tanto porteños como de distintas regiones de la Argentina, se suman con promociones especiales y menús exclusivos.