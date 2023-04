"Somos de Villa": el lema de Cs para el 28-M con más de un sentido

Ciudadanos cree en la ciudad de Madrid como uno de sus focos de resistencia. La vicealcaldesa Begoña Villacís presentó ayer su lema electoral: «En Madrid Somos de Villa». Aparte del juego de palabras, hay una segunda intención: reivindicar la lealtad y la nobleza. Dos conceptos que, quizá, la candidata de Cs ha echado en falta en los últimos tiempos, tras la marcha de varios de sus concejales.

«Madrid es villa desde el siglo XV. El título de villa no se le concedía a cualquiera, solo a quien había demostrado lealtad y nobleza. Solo si eres leal y noble, eres villa. Y Madrid lo es desde el años 2015», aseguró Villacís, en referencia al año de su desembarco en Cibeles, durante el acto de presentación en la Plaza de Chamberí.

¿Qué ofrecerá la vicealcaldesa en su campaña? Para empezar, ya avanzó que Ciudadanos «es el único partido de estas elecciones que no se presenta contra nadie». Para ello, contará con «los mejores madrileños», personas «por las que puedes poner la mano en el fuego».

Precisamente, esta fue una idea recurrente en la presentación: la lealtad. «En el fondo, todos queremos saber quién de verdad está con uno y quién no. La vida, lamentablemente, te pone muchas pruebas que te permiten identificar a la gente que vale y la que no, a la gente que tiene principios y la que no los tiene, a la gente que te acompaña por interés y a la que le importas...». Hay que recordar que, en el último Pleno celebrado en Cibeles, la candidata lanzó un mensaje similar mirando a su bancada.

Entre esa «buena gente», en su lista para el 28-M se encuentran, en los tres primeros puestos, la concejala de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra; el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y el responsable de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Redondo. A estos hay que añadir el portavoz de Cs en Villaverde, Hugo Moreno; Belén del Pozo, asesora en el distrito de Latina, y el secretario de organización de Ciudadanos Madrid Ciudad, Eduardo Torres.

«Con vosotros voy a esta campaña, que es la más difícil, la más bonita y con la que más ganas me he apuntado en mi vida», concluyó Villacís este primer acto.