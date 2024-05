Sor Marcela de San Félix y algunos documentos desconocidos (I)

«Sirven a Dios en verdad…»

Sor Marcela de san Félix, sobre las Trinitarias.

Quiero contar algunas curiosidades sobre una monja escritora del siglo XVII. Pero voy a intentar ceñirme a unos hechos que acontecieron a los tres siglos y pico de su muerte, buscando esclarecer la verdad sobre su partida de bautismo de 1605.

Los personajes son los siguientes: la monja en cuestión, son Marcela de san Félix (1605-1688), una excelente mujer, fabulosa poetisa y probablemente enorme prosista, pero como se le mandó quemar los dos tomos de su autobiografía, como se solía hacer en el siglo del Barroco para que las vanidades del mundo quedaran hechas humo y cenizas, no sabremos si era tan gran escritora como versificadora.

Esta sor Marcela era, ya lo han adivinado los filólogos dedicados a los Siglos de Oro, la hija de Lope. Para más datos y bibliografía sobre sor Marcela, acúdase a la cuidada voz «Marcela Lope de Vega y Luján» del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, redactada por Pedro Aliaga Asensio OSST.

El otro personaje es el I Marqués de la Foronda, más conocido por los historiadores como Manuel de Foronda y Aguilera (1840-1920), también gran erudito de las décadas iniciales del siglo XX que publicó, entre otras cosas un libro insuperado sobre Viajes y estancias de Carlos V, en el que día a día registró dónde estuvo a lo largo de su vida -y su muerte- el Emperador.

Para más datos sobre Foronda, acúdase a los muy fidedignos que aporta Covadonga de Quintana Rodríguez de la Puente en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia.

A sor Marcela y a Foronda les une en esta representación de hoy un documento: la partida de bautismo de ella y una intriga: ¿es auténtica la que es tenida por partida de bautismo de Marcela? Empecemos a desenredar la madeja.

La partida de bautismo de una tal Marcela se encuentra en el archivo parroquial de la Magdalena de Toledo (libro de bautismos de 1604-1626, fol. 11) y fue descubierta por Francisco de San Román. Francisco de San Román publicó un libro en 1935 que llevaba por título Lope de Vega y los cómicos toledanos y el poeta sastre. En él afirmaba taxativamente que la partida de bautismo había sido «descubierta por mí en el archivo de la parroquia de la Magdalena» y publicaba por vez primera una fotografía del documento y lo transcribía. Sin embargo, añadía en nota al pie que «esta partida de bautismo se publicó, por primera vez», por Rodríguez Marín en su edición crítica de la Ilustre fregona, de1917 (p. XIV de San Román).

Efectivamente, en esa edición crítica de Rodríguez Marín, en nota al pie (pp. XLVII y XLVIII) calificaba a San Román como «bondadoso amigo» y le agradecía la comunicación del hallazgo de la partida que había puesto a su disposición, «Marcela, fruto, como otros hijos, de los amores adulterinos del poeta con la comedianta Micaela de Luján. Desde hoy se sabrá con certeza dónde y cuándo nació la culta monja trinitaria».

A renglón seguido transcribía la partida. Ya está casi todo dicho: la partida de bautismo de Marcela de san Félix, hija de Lope de Vega, fue descubierta entre 1614-1617 por el erudito toledano Francisco de San Román, que le obsequió con la noticia a Rodríguez Marín, que fue el primero en publicar la transcripción en 1917. Años después, San Román publicó foto y transcripción del documento en cuestión: «En ocho días del mes de mayo, año de mil y seiscientos y cinco años, con licen licencia (sic) del doctor Pedro Álvarez, cura propio de la iglesia de la Magdalena de Toledo y del maestro José de Valdivieso bauticé a Marcela hija de padres no conocidos. Fue su compadre que la tuvo al bautismo Martín Chacón. Advirtiósele del parentesco especial conforme al Sacro Concilio. Fueron testigos Catalina de Lara y Hernando de Gandía y Agustín Castellanos y Andrés Sánchez, sacristán y firmólo el doctor Pedro Álvarez, cura por el maestro Valdivieso. El doctor Pedro Álvarez (firma y rúbrica)». Esta transcripción en la que he modernizado al español actual nombres, apellidos y abreviaturas es enteramente mía. No hay variantes de contenido con las de San Román o con la de Rodríguez Marín.

Una constante cuando se han buscado y hallado documentos, ha sido la de que algún organismo de prestigio diera un dictamen sobre la posibilidad de que esos documentos que tanto hacían a la historia nacional, fueran o no falsificaciones. Sin ir más lejos ya el 12 de junio de 1789 la Real Academia de la Historia desestimó que la partida de bautismo de Consuegra fuera del Miguel de Cervantes autor de El Quijote y otro tanto ocurrió el 18 de febrero de 1841 con la de Alcázar de San Juan.

Pues bien: para lo que nos afecta, en 1919 Manuel de Foronda y Aguilera solicitó al Arzobispado de Toledo un dictamen sobre la autenticidad o no de la partida de bautismo de Marcela, hallada unos años antes y recién publicada.

De esto, hasta hoy, y que yo sepa, no había nada publicado.

(Continuará)

*Alfredo Alvar Ezquerra es profesor de Investigación del CSIC