Un 87% de profesionales de La Paz asegura haber sufrido algún tipo de agresión por parte de los pacientes

Unas cifras que muestran la violencia a la que se enfrentan los profesionales del sistema nacional de salud español. Un asunto por solventar que mina la atención pública. Un 87% de profesionales delHospital Universitario La Paz asegura haber sufrido algún tipo de agresión por parte de los pacientes, según un estudio llevado a cabo por el sindicato CC.OO. en el centro hospitalario bajo el título 'Stop Agresiones'.

En concreto, la muestra se llevó a cabo durante el pasado mes de marzo entre los 7.300 trabajadores del hospital, con un 80% de mujeres entre los participantes en la encuesta. Por categorías, un 56% era personal de Enfermería -un 29% DUEs y un 27% TCAEs-, un 11% personal administrativo, un 9% técnico o técnica superior, 7% celador o celadora, un 6% personal facultativo (médico) y el resto, sanitarios residentes o estudiantes en prácticas.

El 87% de los consultados aseguró haber sufrido algún de tipo de agresión, mientras que un 13% respondió negativamente, según el estudio. Un 56% aseguró haber recibido gritos e insultos en los últimos dos años, un 29% indicó que tuvo que aguantar amenazas o golpes a los objetos, intentando infundir miedo, y un 7% señaló que había sufrido agresiones físicas.

En los últimos 24 meses, únicamente un 8% indicó que no había sufrido ningún tipo de agresión. En términos generales, los profesionales aseguraron que se sienten indefensos ante las agresiones físicas y verbales de los pacientes.

En esta línea, la encuesta determina que existe cierto desconocimiento de los protocolos de agresión, ya que los trabajadores del hospital dicen no saber muy bien qué consecuencias tiene comunicarlo.

En concreto, el 24% de las personas que han sufrido agresiones, ya sean verbales o físicas, no lo han comunicado. Al 17% le hubiera gustado, pero no sabía hacerlo. El 36% lo ha comunicado tras sufrir el ataque a su supervisor o responsable superior, pero sin más trascendencia y un 23% ha comunicado las que ha considerado más graves, pero otras no.