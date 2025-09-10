"Tolerancia cero" en la Universidad Complutense con las novatadas en los colegios mayores

La vuelta a las aulas tiene también un protagonismo añadido: el retorno a los colegios mayores y a las posibles novatadas de los nuevos alumnos. En ese sentido, y para prevenir estas situaciones, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, junto al Ayuntamiento de la capital, la Policía Municipal y Madrid Salud, han mostrado su unión en la defensa del respeto y la convivencia sana en el inicio de curso que han pedido que sea "sin novatadas".

En un comunicado, la UCM ha detallado que la presentación de la campaña a favor de una integración positiva tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 10:30 horas, en el Jardín Botánico de la UCM (Ciudad Universitaria).

En el acto participarán el concejal presidente del Distrito Moncloa-Aravaca y representantes de la Policía municipal, Madrid Salud, de la Complutense y la Asociación de CCMM de Madrid, que trabajan conjuntamente con el objetivo de visibilizar el rechazo a las novatadas y eliminarlas de nuestras instituciones.

Desde hace años, las campañas de tolerancia cero y #UnNuevoSeptiembre colaboran desde diferentes planos para lograr la erradicación de las novatadas en el entorno de los colegios mayores propios y adscritos a la UCM.

"Los colegios mayores constituyen espacios de socialización y participación para el estudiantado universitario, entornos que deben garantizar el cuidado de la salud mental de los estudiantes", han subrayado desde la UCM.