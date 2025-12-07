Tres heridos, uno de ellos grave, en una colisión provocada por un coche en sentido contrario en la M-607

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida este sábado en el kilómetro 13 de la M-607, a la altura del distrito madrileño de Fuencarral. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 20:45 horas, cuando uno de los coches implicados circulaba en sentido contrario, según ha informado Emergencias Madrid.

El impacto, de gran violencia, afectó especialmente a los dos ocupantes del vehículo que circulaba correctamente por su carril. Se trata de dos hombres de 57 y 58 años que no tuvieron capacidad de maniobra suficiente para esquivar al turismo que irrumpió en su trayectoria. Los sanitarios del Samur-Protección Civil, desplazados de inmediato a la zona, atendieron primero al copiloto de 57 años, que presentaba un traumatismo torácico grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario La Paz con pronóstico grave.

El conductor del mismo vehículo, de 58 años, sufrió múltiples contusiones como consecuencia del choque. Aunque su estado no revestía gravedad, sí necesitó atención sanitaria y fue evacuado al Hospital Clínico San Carlos en condición moderada. Ambos varones se encontraban conscientes en el momento de la llegada de los equipos de emergencia, aunque muy afectados por la brusquedad de la colisión.

El tercer herido es el presunto causante del accidente: un hombre de 45 años que circulaba en sentido contrario por causas que todavía se desconocen. Según Bomberos de Madrid, que acudieron también al lugar, el conductor no estaba atrapado dentro del vehículo, pero fue necesaria la apertura del coche para facilitar su salida con seguridad, dada la deformación sufrida por la carrocería tras el impacto. Presentaba múltiples contusiones y fue trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico moderado.

El accidente originó un importante despliegue de servicios de emergencia. Bomberos de Madrid no solo asistieron al conductor que provocó el choque, sino que también aseguraron los dos vehículos implicados, realizando labores técnicas como el corte de baterías para evitar riesgos adicionales. Estas intervenciones son esenciales en siniestros de este tipo, donde los daños estructurales de los coches pueden generar posibles incendios o fugas de combustible.