Restaurantes para comer muy bien hoy lunes y festivo

Hoy es festivo, día de la Inmaculada Concepción y, además, lunes, día de descanso de numerosísimos cocineros, quienes apagan sus fogones el domingo y el primer día laborable de la semana, porque el sábado es un día más de trabajo. Sin embargo, tras leer estas líneas les entrará un hambre voraz y querrán poner un pie en la calle, ya que hemos seleccionados numerosos espacios sugerentes. Comenzamos la ruta en La Carmencita (tabernalacarmencita.es), una taberna con casi dos siglos de historia que sigue viva, sin artificios, sin hacer mucho ruido y sin necesidad de reinventarse gracias a la cocina honesta de José María Nieto. Los huevos con morcilla, el pollo en pepitoria, las albóndigas y esas rabas de calamar, que nos llevan a Cantabria a pesar de habernos quedado en Madrid, no fallan.

Tampoco el taco de gallinejas, la pipirrana de atún rojo y el arroz de salmorreta y carabineros, platazos que Javier Aparicio borda en Salino (salino.es) y todo comensal que reserva en su templo del producto impecable mantiene en la memoria. ¿Tienen antojo hoy de las setas confitadas con butifarra blanca y negra con huevo a baja temperatura de Dani Roca? Si es así, la solución es fácil, ya que el chef enciende los fogones de Barra Alta (barraalta.rest), de cuya cocina también saldrá el salteado de setas con butifarra del perol de Cal Rovira y el risotto de setas con carpaccio de vieiras y pesto de pistacho, entre otras elaboraciones. Los comensales habituales de la sede de Peppe Fusco (gruppopulcinella.com), en la Moraleja, ya sabrán que hoy encontraremos el local abierto también para desayunar y, además, sirven el «brunch» diario hasta las 12.30 (18,50) en el que los huevos Benedict desfilan desde las nueve de la mañana. Es la reciente apertura de Enrico Bosco, propietario del Gruppo Pulcinella, y nosotros ya hemos probado unos espaguetis carbonara de verdad y una pinsa bufalina con salsa de tomate San Marzano con D.O.P, mozzarella de búfala, tomate datterino, aceite de oliva y albahaca fresca. Volveremos a merendar la focaccia de mortadela con pistacho y burrata. También en La Moraleja se encuentra A’Kangas (akangas.com), que, con el sello de Urrechu, posee una parrilla de leña de encina, que aporta aromas y matices únicos al productazo, de ahí que resulte ser uno de los destinos favoritos de todo paladar carnívoro.

El chuletón de alta maduración, de vaca gallega y asturiana con más de 48 días de maduración, el chuletón de ternera asturiana y el de buey son carnes que se degustan con patatas fritas, pimientos de Guernica o del piquillo confitado. Un apunte, Urrechu Velázquez y la sede del Zoco de Pozuelo también abre hoy, lo mismo que El Cielo de Urrechu. Ojo, Trèsde (tresderestaurante.com) acaba de hacerse con un Bib Gourmand así que por qué no volver al proyecto de Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés, situado en la Cava Alta. Proponen una cocina informal y cercana a degustar en un entrante, principal y postre. Platos estacionales y un maridaje cuidado, que incluye vinos, sakes y referencias de mínima intervención.

Si entre los suyos se encuentran varios apasionados a las ostras, ya sabe, háganse un hueco en El Puertito (elpuertito.es), el proyecto de Inaz Fernández, cuya casa madre se encuentra en Bilbao. Al pedir, les explicarán cómo es cada tipo y su sabor, entre otras curiosidades. Se abren ante el cliente, que puede elegir entre más de 25 variedades, con precios que oscilan entre los 1,90 y los 5,40 euros. Llegan frescas de los propios productores, en tan sólo 24 horas y sin intermediarios. En la copa, champán. Pregunte por los «packs» ideados para estas fiestas.

Entre torreznos y almejas

Si ya conocen el local de Katsu (katsumadrid.com), situado en la calle Luna, de reciente apertura es el del 5 de San Germán. Un consejo, prueben el Hanbâgu Sando, con una doble hamburguesa de ternera hecha al estilo japonés con cebolla picada y salsa Pikachu, con las patatas picantes japonesas Karamucho. Justo frente a Las Ventas, la cita debe ser en el nuevo proyecto de César Molero, también propietario de El Tentadero. Nos referimos a Casa Toro (casatoro.es), que abre en horario ininterrumpido, a donde nos gusta ir en fechas alejadas de cualquier tarde taurina para huir de las aglomeraciones y así disfrutar como Dios manda de la ensaladilla rusa con gamba al ajillo, de la oreja, de unos torreznos de campeonato, de los huevos rotos con migas de rabo de toro y de las mollejas de cordero.

Probablemente, habrá más de un lector que deba patearse el centro con algún visitante, que justo viene a conocer la capital en estos días de fiesta con el centro con hordas de gente. Pues en plena Plaza de Oriente y frente al Palacio Real de Madrid, adéntrese en La Lonja del Mar (lalonjadelmar.com), sí, en el mismo edificio en el que residió el músico Giuseppe Verdi. Encuentre su mesa ya sea en el restaurante La Lonja, en La Taberna de La Lonja o en La Barra de La Lonja. Destacan la croqueta de gamba roja de Dénia, la pata de pulpo de roca en robata y las almejas finas en salsa «Verdi», además del rodaballo salvaje y la merluza de pincho de Avilés. Por último, de Barracuda (barracudamx.es) se nos antojan los tacos de arrachera de wagyu con salsa de aguacate y chile serrano, ¿a usted?