Viaja a Madrid y revela cuál es el barrio en el que nunca viviría: "Es muy bonito pero..."

Delfina, también conocida como @delfinasolo en la plataforma TikTok, es una creadora latinoamericana cuyo contenido se centra principalmente a compartir "un poco de esto y un poco de aquello en Madrid". Más detalladamente, se pueden observar publicaciones que tienen que ver con los choques culturales que hay entre su país y España, con reflexiones personales como una extranjera viviendo en un lugar diferente o con alguna observación curiosa y humorística sobre el idioma que hablamos.

Haciendo una pequeña observación entre todos sus vídeos, ha destacado uno en el que trata cuál es el barrio de Madrid en el que jamás viviría. Por ello, a continuación se va a presentar el veredicto de esta tiktoker. Nada más comenzar con su opinión, comienza poniendo en contexto a toda su audiencia expresando lo siguiente: "Me vine para Salamanca (barrio de Madrid) porque aquí está el único H&M que me queda relativamente cerca". Posteriormente, ya lo señala y asegura que jamás tendría ahí una casa.

"Siento que la gente aquí es muy juzgona"

"No viviría acá ni en pedo (término latino que en este caso significa nunca o jamás)", sentencia a la vez que comienza a explicar cuál sería la única razón por la que sí que se mudaría allí. "Creo que solo viviría aquí si ya tuviese una familia y tuviese que cuidar de mis hijos. Básicamente cuando sea una mujer mayor, una mamá". Tras exponer esta situación hipotética, Delfina ofrece el razonamiento por el que no es de su gusto esta localidad madrileña.

"Siento que la gente aquí es muy juzgona", anuncia a la vez que expresa que existe la posibilidad de que eso no tenga por qué ser así. No obstante, insiste en su propia idea. Después de esto, aporta que a este lugar "es como que le falta...", dando a entender que no posee las mejores cualidades que a ella le atraerían. Es cierto que el ambiente "es muy tranquilo, muy bonito y hay muchos cafecitos (se entiende que se refiere a cafeterías), pero le falta una movidita, le falta un cosa", argumenta.

"La gente va muy bien vestida pero a mi no me convence. No me gustan los pijos"

Parecía que iba explicar qué es lo que a ella le falta para que el barrio de Salamanca se encuentre entre las zonas de Madrid más competitivas por las que ella elegiría tener un especio de residente, pero finalmente no lo dice y pasa a hablar sobre sus habitantes. "Igual sí tengo que decir que la gente va muy bien vestida, pero a mi ese look no me gusta. No me gusta la vestimenta de los pijos", declara. No le gusta tanto en los hombres, ya que gestualiza que, a ellos, esos 'outfit' no les quedan bien.

No obstante, a quien más se le adecúa llevar este tipo de prendas, según Delfina, es al género femenino. "A ellas les queda regias (otro término que hace referencia a algo bonito y excepcional)". Poniéndose a sí misma como caso de ejemplo, esta creadora asegura que, si tuviese que ponerse ese tipo de ropa, "parecería que estuviera disfrazada, como que no me veo con ese outfit", detalla mientras que asegura que la gente que pasea por la calle le está escuchando realizar estas explicaciones.

"Vivo en el barrio de Salamanca y me parece que no tienes ni idea"

"No me importa porque no les conozco de nada y, muy probablemente, jamás volveré a verles", expresa en inglés. Tras ofrecer su parecer sobre las mujeres madrileñas del barrio de Salamanca, hace hincapié en los hombres, de los que manifiesta que "son muy guapos", pero reitera la idea de que su forma de vestir no es la mejor del mundo. "Van con camisa y pantalones de lino... los necesito un poco más arriba chicos", dice a la vez que esta publicación llega a su fin.

El apartado de los comentarios ha sido, en su gran mayoría, un mar de opiniones que han estado en desacuerdo con esta joven influencer latinoamericana, ya que se pueden observar muchas críticas a su forma de pensar. Por ello, a continuación se va a ofrecer un listado con los mensajes de respuesta más destacados por parte de la audiencia de este testimonio (todo ello en base al mayor número de 'me gusta'):