Los pijos de Madrid son diferentes a los de Barcelona: "El contraste principal está en..."

Sobre aquellas personas que manifiestan pretenciosamente sus gustos, modales, lenguaje y estilo de vida propios de una clase social adinerada ha hablado Mar Fernández, también conocida como @marfernandezm en la plataforma TikTok. En cuanto a su perfil, describe a su contenido como "un poco de todo", ya que se pueden observar publicaciones que tienen que ver con la moda y los outfits, con los viajes y diversos lugares recomendados o proyectos creativos y lifestyle, entre otros.

Uno de los videos más destacados y que generó mucha interacción entre la audiencia fue aquel en el que explicó "¿cómo son los pijos de Barcelona?". Las razones de la explicación de este testimonio tuvo que ver con un podcast que escuchó en su momento, en el cual "hablaban sobre las diferencias que había entre los pijos de Madrid y los de Barcelona". Pese a que esta comparación tenía que ver con solo dos comunidades, esta tiktoker ha metido "a toda España en el mismo saco de Madrid, pero sé que evidentemente hay muchas diferencias".

"La diferencia principal está, obviamente, en la manera de vestir"

La realidad, según sus propias palabras, es que "no es lo mismo un pijo andaluz que uno de Madrid", por ejemplo. Además, ha animado a una parte de su audiencia a que comprendan su opinión, ya que tan solo es una de muchas y no hace daño a nadie. "Los ofendiditos absteneos de comentar porque es solo mi punto de vista y con un toque de humor", especifica. Tras estas declaraciones, comienza a expresar las diferencias que percibe entre un pijode Barcelona y uno de la capital.

"La diferencia principal yo diría que está, obviamente, en la manera de vestir", apunta. Argumenta que, en caso de estar dando un paseo por la Ciudad Condal, es casi imposible "que te encuentres con algún chico con náuticos, pantalón chino o apretado, camisa, polo, jersey de pico...". Tras asegurar que no tiene nada en contra de este estilo de vestir, ofrece qué tipo de vestimenta es común entre los pijos barceloneses.

"Los pijos de Barcelona lo que hacen es llevar ropa un poquito más del rollo. Es Cayetana, pero es el rollo, es decir, no van a llevar tanto lo que sería una camisa", detalla. En los casos más especiales, como pueden ser una cena importante o algo similar, a lo mejor sí que se la pondrían pero, en caso de no ser así, lo habitual será que "lleven camisetas así, oversize, chulas y de marca".

"Los pijos de Barcelona tienen un rollo menos formal digamos"

Lo cierto es que los pantalones "sí que pueden llegar a ser chinos, pero en general no van a ser pitillos", comenta a la vez que arroja a que les gustan las sudaderas y jerséis en los que aparezca el logo de una marca. A Mar le gusta este tipo de vestimenta, pero también concluye en que son prendas bastante caras, por lo que "si lo estás llevando, es porque tienes 1 poco de dineretes", sentencia.

A niveles muy generales, los pijos de Barcelona mantienen "un rollo menos formal digamos". En cuanto al calzado, lo más habitual es que "lleven bambas, ya que hay pocos con náuticos o botas". La opinión de Mar es que a los chicos les favorece mucho el ir arreglados, dando a entender que lo más adecuado sería un outfit de chico pijo. Tampoco ha podido olvidarse de los peinados, los cuales suelen ser muy arreglados y largos entre los pijos de Madrid, algo que en Barcelona afirma que no ocurre.

"En Barcelona la gente es poco religiosa"

Especifica que en caso de encontrarse con alguien así en Barcelona, lo más seguro es que mantenga un perfil muy determinado, el cual se basaría en las siguientes ideas: "Suele ser gente muy religiosa y de familias muy tradicionales, pero tampoco son la mayoría de la gente". Continúa centrándose en los aspectos de la religión y apunta a la Fe, de la cual explica quehay muchas diferencias y que "en Barcelona la gente es poco religiosa".

Para concluir con su testimonio, Mar argumenta que, "obviamente, hay de todo y practicantes te encuentras pocos aquí. En cambio, en otras comunidades yo sé que es algo como muy habitual, no sé si vosotros lo percibís igual o no". Tras estas palabras, el video llega a su fin.