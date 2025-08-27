Vuelve la Feria de Otoño del Libro Antiguo

Libris, la Asociación de Libreros de Viejo, presentaba ayer el cartel conmemorativo de la 35ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, que se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre en el Paseo de Recoletos. Obra del pintor e ilustrador madrileño, Fernando Vicente, el cartel conmemora el 160 aniversario de la obra de Lewis Carroll, «Alicia en el país de las maravillas».

«Con Alicia como protagonista central y personaje que forma parte del imaginario colectivo, quería hacer un guiño a la literatura infantil y juvenil de la que hay tantas muestras en la feria», explica Fernando Vicente. «Pensé, que la madriguera por donde Alicia persigue al conejo que el propio Lewis Carroll describe con estanterías con libros, podría ser un reflejo de la feria del libro antiguo. Así podemos ver a Alicia flotando mientras cae leyendo un libro y rodeada de todos esos personajes que ya conocemos todos», concluye.

Por su parte, Beatriz Miguel, presidenta de Libris, explica cómo «un año más hemos confiado la ilustración de nuestro cartel conmemorativo a Fernando Vicente y nos ha vuelto a regalar una auténtica joya. Estamos encantados con su trabajo y totalmente convencidos que va a gustar mucho al público que visite nuestra feria».

Sobre Fernando Vicente

Este dibujante publica sus primeros trabajos como ilustrador en la primera mitad de la década de los ochenta, en plena movida madrileña, en las revistas Madriz –donde publicaría de forma continuada tanto en el ámbito de la ilustración como de la historieta– y La Luna de Madrid.

Tras este primer periodo, durante cerca de una década dejó de lado la ilustración como su principal actividad profesional, para pasar al sector de la publicidad donde sería director de arte en diversas agencias. De vuelta al mundo de la ilustración, desde 1999 hasta la actualidad, publica asiduamente en el diario El País y sus diversos suplementos, siendo de especial importancia sus colaboraciones en el cultural Babelia. Gracias a este trabajo ha ganado tres premios Award of Excellence de la Society for News Design. Su arte ha aparecido también en revistas como Europa Viva, Ronda Iberia, Lápiz o Rock de Lux.