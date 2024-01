El Wizink Center se rinde ante la Laura Pausini más reivindicativa

Después de cinco años de su última gira mundial, Laura Pausini conquistó anoche a un abarrotado Wizink Center. Dos horas y media de concierto en el que a través de su canciones recorrió sus treinta años en la música. El público, absolutamente entregado, cantó junto a ella las veintiséis canciones -incluyendo quince en cuatro medleys-, desde "La Soledad" que la catapultó al éxito en el Festival de San Remo en 1993, hasta la actualidad con las canciones del álbum "Almas Paralelas", lanzado en todo el mundo el pasado 27 de octubre.

"Bienvenidos a todos. Estoy feliz de estar en Madrid para repasar estos 30 años de música y de vida juntos. Todo lo que escucharéis es un resumen de los momentos más importantes que he vivido con vosotros a lo largo de estos años", comenzó diciendo. El espectáculo debía terminar a la medianoche por lo que la italiana intentó hablar rápido para poder cantar "hasta el último respiro". "Os cantaré y contaré anécdotas y os enseñaré vídeos que os hará entender lo que es vivir un sueño. Nosotros hemos formado un sueño y esta noche quiero que entréis profundamente en mi vida a través de las canciones que he escrito y cantado y que conozcáis quién soy realmente".

En un mundo de apariencias, Pausini reivindicó la diferencia. "No compartiréis todas las cosas en las que creo o pienso pero es justo que os las enseñe. Es bonito que sea así, que seamos diferentes y de eso habla "Almas Paralelas", de gente que va por las mismas calles pero que no piensan ni sueñan lo mismo. Debemos saber que es una suerte que seamos diferentes", señaló. Por eso, la italiana consideró que la mejor forma de agradecer tanta fidelidad a su público era a través de la sinceridad: "todo lo que soy está en este escenario esta noche".

Los derechos humanos fue uno de los temas que Laura Pausini trató en el concierto CEDIDA

El espectáculo no solo estuvo marcado por la música, también por una espectacular puesta en escena y por las importantes reflexiones que la artista italiana hizo a lo largo de la noche. Esta dio espacio a temas tan significativos y de rigurosa actualidad como la violencia de género, cuando interpretó "Yo Si", la canción ganadora de un Globo de Oro, y con la que envió un mensaje de apoyo a todas las personas que lo padecen. Aprovechó la oportunidad para enseñar el gesto con la mano que sirve para pedir ayuda en caso de sufrir violencia de género.

"Os lo enseñamos para aquellas personas que quieran pedir ayuda o para reconocerlo. Hay muchas mujeres que han conseguido salvarse gracias a él. Quiero que este concierto sea un lugar en el que sentirse a salvo, todas protegidas y si lo necesitáis, no tengáis miedo de hacerlo a la persona que tenéis al lado o a cualquier que os podáis cruzar por el recinto. No tengáis miedo, un concierto puede ser el lugar perfecto para pedir ayuda o para abrazarse, si lo necesitáis", explicó. Desde hace años, en todo los rincones del mundo a los que va, dedica tiempo a estas mujeres que no merecen otra cosa que vivir una vida sin miedo, sin violencia y solo con amor. El cambio climático y los derechos humanos, temas a los que la artista ha estado comprometida durante años también tuvieron su espacio durante el espectáculo.

Persona del Año 2023

Después de un año lleno de novedades y éxitos, que incluyen el reciente reconocimiento como Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, la artista italiana más querida en España, cumplió anoche con el firme propósito de regalar un recuerdo inolvidable para todo el público asistente con el espectáculo soñado y una producción impresionante. Tras el extraordinario maratón de #LAURA30 -tres actuaciones especiales en 24 horas en tres ciudades de todo el mundo- y dos estrenos icónicos en las plazas de Venecia y Sevilla, THE LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2023 arrancó el pasado 8 de diciembre en Rimini (Italia) y ha continuado en los escenarios más prestigiosos de Italia hasta llegar ayer a España para actuar en el Wizink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona este Lunes 29 de Enero .

El Wizink Center se rindió ante Laura Pausini Cedida

Una gira mundial que continuará por Europa, América Latina y Estados Unidos. La décima en la carrera de la estrella italiana más premiada del mundo, que terminará el 6 de abril de 2024 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad que había acogido el inicio de la celebración de su 30 aniversario, que se llevó a cabo el 27 de febrero de 2023.

“He estado esperando este momento por cinco años. Este es el año de mi 30 aniversario, en el que he regresado con nueva música, y en el que vuelvo a desafiarme a mí misma. Lo hago musicalmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Todo empezó el año pasado con la loca idea de hacer un maratón en 24 horas para celebrar mi aniversario. Tres funciones en tres ciudades del mundo, en tres teatros icónicos, como aquel en el que gané el Festival de San Remo en febrero de 1993". Algo que parecía imposible, casi una provocación, pero que consiguió. "Amplié el círculo pensando en los estrenos de la gira a las plazas históricas de Venecia y Sevilla, ciudades en las que nunca me había actuado antes. Y ahora, finalmente, toda la imagen toma forma, creciendo este espectáculo que comenzó en teatros hasta las arenas más importantes en todo el mundo. Y justo hoy lo hago en mi querida España, celebrando juntos estos maravillosos 30 años”.

El escenario lleva la prestigiosa firma de Fabio Novembre y su estudio, mientras que la dirección artística esta al cargo de Luca Tommassini junto a Laura Pausini, una alianza que consigue llevar el espectáculo a un primer nivel de la escena internacional. La asociación de Laura y Luca Tommassini surgió en la última gira de la cantante en los estadios italianos y se consolidó durante los preestrenos de la gira mundial en Venecia y en Sevilla.

Bajo la dirección musical de Paolo Carta y acompañada por una banda de siete músicos y seis coristas, Laura ofrece en cada estadio un espectáculo visualmente impresionante con estilismo a cargo de Susanna Ausoni, quien, junto con el artista, eligió involucrar a Valentino, Pucci, Swarovski, Alessandro Vigilante y Amen. La dirección fue trabajar el color y el brillo que son el hilo conductor del espectáculo. Todo el espectáculo, producido por Friends&Partners, cuenta con efectos especiales que son ambientalmente sostenibles, y fue diseñado por la propia Laura Pausini hasta el más mínimo detalle para dar valor a cada segmento.