El 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar sus quehaceres diarios. No obstante, más de 250.000 personas dependientes no reciben ninguna prestación o servicio del sistema de atención. Y, para más inri, este problema no parece constar en la agenda política.

Al menos, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Observatorio Estatal para la Dependencia, quien exige a todo el arco parlamentario amplitud de miras y sentido de Estado.

“Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de pacto y no sólo de oportuna oferta electoral”. Y Ramírez denuncia que actualmente hay un estancamiento y paralización del Sistema de Atención a la Dependencia como consecuencia de la falta de Gobierno y de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), asevera que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia tiene en la actualidad el grave problema de la falta de concienciación política sobre las necesidades económicas que la Ley requiere. “Existe un déficit importante en la dotación económica necesaria para la prestación de los servicios contemplados en la Ley, aspecto este en el que coincidimos todos los agentes sociales. Muchas administraciones siguen confundiendo el concepto “financiación” -dinero recibido de otras instituciones públicas- con el concepto “coste real del servicio” -el importe realmente necesario para poder prestar un servicio adecuado-“, agrega.

El sistema de financiación es el principal problema para el desarrollo de la Ley. Y el director del Observatorio Estatal para la Dependencia lamenta que, tras 12 años de desarrollo, el recorte acumulado escale ya por encima de los 5.000 millones de euros.