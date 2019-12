“La Tierra se va a llamar basurero”. Así los niños ven el cambio climático.

“El planeta es como un juguete: si lo cuidamos muchísimo va a durar por toda la vida”. Para María. 8 años, el cambio climático tiene una solución muy fácil. “Nos estamos cargando el planeta”. Lucas, el mas tímido de todos, de siete, “No estamos cargando el planeta. Si seguimos así en lugar de Tierra se va a llamar vertedero”.

Son dos de los cinco niños del Colegio del bachillerato internacional Arcángel Rafael de Madrid que se han sentado con los redactores de La Razón para hablar del cambio climático. Lo han hecho delante de las cámaras, para un vídeo que se podrá ver en la web de larazon.es. Una producción audiovisual especial con ocasión de la Cumbre del Clima de Madrid.

Los más pequeños saben mucho sobre los problemas del medio ambiente y que en Madrid se está desarrollando una importante reunión: “la cumbre de Madrid verde”. Así llaman la Conferencia internacional sobre el Clima. Aunque desconozcan las propiedades el gas metano, saben que “los pedos de vacas contaminan mucho” o que el plástico puede durar “400 años”.

“Están realmente preocupados”, dice Alejandra directora de Infantil y Primaria del Arcángel Rafael, un colegio del Bachillerato Internacional. A pesar de la joven edad, no falta realismo: Juan, 11 años, es el mayor del grupo y no se hace ilusiones: “La cumbre es como los propósitos de año nuevo, que nunca se cumplen porque podrían haber actuado antes y no lo han hecho”.

En la escuela, la cuestión medioambiental se trata en el programa de Primaria, o sea desde una edad muy temprana. Una de las unidades de Indagación obligatorias de cada curso se basa en el tema interdisciplinario “Cómo compartimos el planeta” Como práctica, los niños han cubierto la pared de un pasillo con figuras de animales en peligro hechos con tapones de plásticos. “Nos estamos matando entre nosotros, y si no estamos nosotros, no estarán ni siquiera las siguientes generaciones”, dice Martín, el más pequeño del grupo.

Son conscientes de la importancia de los pequeños gestos. “Mis padres me llevan todos los días al colegio en coche y eso contamina mucho, por desgracia”, dice Juan. María está muy enfadada con su padre porque “no le gusta reciclar” y su madre le dice que tiene que “empezar ya a cambiar si cree en el cambio climático”.

La pared de un pasillo está cubierta por animales en peligro hechos con tapones de plásticos. Son los animales que más están sufriendo la contaminación: un caballito de mar, un elefante, muchos peces. Quizá por eso insisten mucho en que reciclar es la clave para salvar el planeta. “Yo, para evitar el cambio climático, lo que voy a intentar hacer es recoger por lo menos 20 plásticos al día”, dice Martín, con toda la seriedad que le otorgan sus seis años.