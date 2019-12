Teresa Ribera: “La acción y la ambición no pueden quedar bloqueadas entre estas paredes”

Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, dijo alto y claro a los líderes políticos que “estamos aquí -en la COP25- para escuchar la voz de la ciencia”. Tras recordar que ONG, activistas y jóvenes nos dicen basta, destacó que este mensaje “llega en un momento en el que la COP abre un nuevo ciclo de ambición, tenemos claro que estamos ante una emergencia climática. No se puede infravalorar a la ciencia como hemos hecho. Se han infravalorado las repercusiones sociales que tendría la falta de acción”. En los últimos años se han oído voces que piden más tiempo y no ir demasiado rápido, esto “no es lo que necesitamos para avanzar. Tenemos que actuar. Las capacidades que tenemos unos y otros son muy diferentes. Tenemos que ser los que posibiliten, los que presten atención a la ciencia, hay que pensar en lo que podría conllevar actuar o no actuar. No cabe duda de lo que nos dice la ciencia”.

Ribera recordó a los asistentes lo que pasó con el Acuerdo de París, “todo el mundo lo firmó tan rápido y ahora vemos lo que conlleva, la brecha entre lo que firmamos y se ha hecho. No hemos sido capaces de hacer aquellas cosas que se prometieron. No podemos aceptar cualquier tipo de retirada, sabemos que son cosas difíciles de cambiar, pero tenemos que cambiarlas. No podemos aceptar que no se actúe porque es difícil actuar. Esto va más allá de la COP. La cumbre es ciertamente importante. Necesitamos multilateralismo para afrontar este reto complejo. Pero la acción y la ambición no pueden quedar bloqueadas entre estas paredes”, afirmó la ministra, que insistió en la necesidad de actuar en todos los sectores, como transporte, energía, ciudades, educación.

“No se trata de ambición -prosigue-, sino de la necesidad de actuar. Los jóvenes salen a la calle y nos dicen que lo piden porque es su derecho, lo necesitan para sobrevivir. Que su mensaje forme parte del que nos manda la ciencia. Personas que piensan en sus hijos y nietos y nos piden que actuemos. Contamos con los jóvenes, con la sociedad, les necesitamos para que todo suceda más rápido”.

Tenemos que “atender preocupaciones de justicia. No se puede renunciar al objetivo común. El primer tratado internacional entrará en vigor en menos de año y medio. Permanezcamos unidos y señalemos con el dedo a aquellos que no hacen más, que no entienden que es justo y que se necesita hacer más”, concluyó Ribera.