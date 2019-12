Los científicos piden limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC para evitar la fusión del hielo

A medida que las negociaciones entran en su etapa final, 40 científicos han pedido a los países que mantengan el límite de aumento de temperatura por debajo de 1,5ºC para tratar de evitar una respuesta física peligrosa de la criosfera (de todas las áreas cubiertas por nieve y hielo). En este llamamiento, los científicos hacen hincapié en que, de lo contrario, los riesgos e impactos a largo plazo serán aún peores. Mantener el aumento de la temperatura en 1,5ºC servirá como «barrera de protección externa». Y el tiempo apremia. Según los últimos datos de la OMM el mundo ha subido ya 1,1ºC y lo que es peor de continuar como hasta ahora para finales de siglo el aumento de temperatura superará los 3ºC.

Su llamada a una acción más ambiciosa está respaldada por el informe «Criosfera 1,5º» que lanzan hoy y en el que se describe un futuro en el que el hielo desaparece en todo el mundo, con casi ningún glaciar fuera del Himalaya y unos polos con temperaturas de 2º. Una pérdida de nieve y hielo que amenaza con poner en riesgo los suministros de agua. Creado y revisado por más de 40 expertos del IPCC y otros investigadores, este informe concluye que si no se alcanzará «el punto de fusión del agua», aumentando las emisiones debidas a la «descongelación abrupta» que habría que considerar como una gran cantidad adicional, descensos muy superiores en el hielo marino del Ártico, lo que a su vez aceleraría no solo el deshielo del permafrost, también la capa de hielo de Groenlandia, elevándose el nivel del mar a nivel mundial. Limitar el aumento a 1,5ºC es la única opción. «El nivel de ambición que vemos hoy no es de ninguna manera acorde a la amenaza», afirmó el científico Martin Sommer Korn.