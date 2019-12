India y Japón quieren posponer la ambición climática

Un grupo de países está presionando para posponer la ambición climática hasta 2023. El objetivo de las negociaciones que se están produciendo en la cumbre es remar para que en 2020 los estados presenten compromisos de acción climática superiores a los existentes. Es decir, seguir las recomendaciones científicas dado que cada vez es mayor el margen entre lo que se hace y lo que se debería hacer. Sin embargo, hay países que, «acogiéndose a la letra pequeña del Acuerdo de París, dicen que el ciclo de revisión llega hasta 2023 y que se puede esperar», explican fuentes de la negociación. Y aunque no sea lo correcto en un momento de emergencia climática, lo cierto es que razón no les falta. Así, según el artículo 14 del Acuerdo de París, se hará «un inventario global» que tendrá lugar en 2023 y que se revisará cada cinco años a partir de entonces con el fin de evaluar el progreso colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo».

Sin especificar de qué países se trata, las citadas fuentes aseguraron que se trata de «los más lentos en la acción del clima». Otras fuentes de la negociación consultadas por este periódico aseguraron que se trata de «India y Japón». Este periódico contactó con fuentes de India que confirmaron que sí, «la postura oficial de India es que revisarán al alza su NDC (plan nacional) en 2023». En cuanto a Japón, «ellos ya han dicho que no van a aumentar la ambición en 2020», precisaron otras fuentes.

Además, los países en desarrollo quieren que se haga una evaluación de cuál ha sido la actuación de los compromisos de los países desarrollados antes de 2020. El problema es que hay países que «se esconden detrás de eso para no hacer más y otros que quieren generar más ambición. En cualquier caso el hecho de esperar a ver qué se ha hecho no puede impedir generar más ambición, más actuación».

No son los únicos «cuellos de botella» de las negociaciones. Aunque parezca increíble tras todos los informes científicos publicados, hay países que «tienen dificultades para que quede recogido que nuestra acción debe ser guiada por las recomendaciones del IPCC». Otros, en cambio, quieren avanzar y empezar a trabajar en temas de océanos, suelo...

Otro punto de choque es si en la agenda se debe integrar aquello que sucede fuera de las negociaciones, como los compromisos anunciados por empresas.

Economía y mercado

Sigue sin haber acuerdo con los mecanismos de mercado y la posibilidad de que se dé cabida también a las empresas para que puedan asumir el compromiso cero emisiones y si no lo logran poder pagar un precio más alto para así tener cierta flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Brasil sigue resonando como el país que más frena uno de los objetivos primordiales de la UE: evitar que haya doble contabilidad. Aunque fuentes de la negociación añaden también a India y China dado que quieren «trasladar todos los mecanismos de Kioto y eso causaría una doble contabilidad». En cambio, otras fuentes precisan que China lo que frena es la transparencia. Se trata de un asunto clave para la UE, ya que si no se garantiza una única contabilidad y no se logra mantener el equilibrio existe el riesgo de que el mercado se inunde de créditos (de carbono).

Otro asunto que se está tratando en la COP son las medidas de respuesta para las estrategias de diversificación económica, una petición histórica de exportadores de combustibles fósiles, dado que si dependen de su exportación y se reduce este consumo su economía corre peligro. Ahora bien no es lo mismo ser un país del Golfo (con recursos suficientes para diversificar su economía), que México, Brasil, Nigeria o Irán.

En cambio, hay otros temas avanzados, y que se esperaba que estuvieran terminados ayer, como el de igualdad de género. El tiempo apremia. La presidencia chilena quiere que la cumbre termine hoy como estaba previsto, ahora bien, no es infrecuente que las COPs se alarguen al menos un día más...