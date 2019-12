La presidencia chilena mejorará el texto de la cumbre con el fin de lograr que sea más ambicioso

A escasas horas de que termine la Cumbre del Clima, Andrés Landerretche, coordinador de la presidencia de la COP, explicó en una rueda de prensa la actualización del estado de las negociaciones. Aseveró que “a primera hora de la mañana nos reunimos con los jefes de todas las delegaciones para deliberar y nos mostraron un apoyo rotundo para ir a por más ambición”, dada las quejas escuchadas en el plenario de la mayoría de los países.

Tras esta sesión, Landerretche explicó que la presidencia de la COP “ha tenido sucesivas reuniones con ánimo de avanzar”. De modo que se espera que en cuestión de una hora presenten un nuevo documento provisional más ambicioso a la espera de conseguir el apoyo del plenario”.

Landerretche dejó claro que no prevén suspensión alguna de la cumbre y reiteró que “están elaborando un nuevo documento más ambicioso como pedía la mayoría de las delegaciones, así que nosotros avanzaremos tratando siempre de encontrar un equilibrio”, dado que hay posturas que a esta hora siguen pareciendo inamovible.

En cuanto a la preocupación de la sociedad civil sobre la posibilidad de que se esté debilitando el Acuerdo de París, sostuvo que “es justo que planteen sus preocupaciones”. Ahora bien, “como presidencia nuestro papel es facilitar y aunar a distintas partes. Tenemos que entregar un nuevo texto más firme. Hay que llegar a un documento final que se base en la ciencia y en el que se consiga la neutralidad de carbono de aquí a 2050 como muy tarde”. Sin embargo, eso dependerá de lo que decidan las partes en la plenaria, al igual que si finalmente el texto abraza o no los principios de San José. “Nuestro rol es de tratar acuerdo. Si no hay consenso entre las partes entonces no habrá acuerdo”, recordó.

Por último confió en que el último texto sea una “llamada a la ambición en cuanto a la mitigación, la adaptación y para medios de implementación, como la transferencia tecnológica o el desarrollo de capacidades” y precisó que “las puertas de la presidencia están abiertas para cualquier contribución que permita que el texto pueda ir más allá y refleje” este sentir.

El cierre del plenario de la COP está previsto que tenga lugar hoy a las 17:00 horas.