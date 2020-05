El reto de las cien flexiones al día

No solo son un ejercicio de pecho sino que movilizan brazos, hombros, piernas, espalda y abdominales.

Para algunas personas puede parecer una misión imposible, pero concentrarse en un solo movimiento y repetirlo muchas veces a diario puede cambiar completamente tu cuerpo. Esto resulta especialmente interesante cuando no puedes salir de casa y tienes un espacio reducido para entrenar. No hace falta que las cien flexiones sean seguidas, ni estrictas. Puedes intentar dividirlas: 30 por la mañana, 40 a mediodía y 30 por la tarde. Cada una de esas sesiones pueden ser series de cinco o diez con descansos de un minuto entre medias. De repente parece mucho más fácil conseguirlo. Si no puedes hacer flexiones competas, apoya las rodillas en el suelo, lo importante es completar el ejercicio. Si piensas que las flexiones son un ejercicio de pecho, has de saber que además trabajan los brazos, hombros, espalda, piernas y sobre todo abdominales. En unas semanas hay una reacción de tu cuerpo: más energía de la comida se deriva a los músculos, a todos los músculos. Hay una ganancia general de masa muscular, aunque sea pequeña, y menos grasa. El metabolismo basal aumenta. Te costará menos trabajo dormir, y tendrás más energía. ¡Inténtalo!