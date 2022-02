NH Hotel Group, la tercera hotelera más sostenible del mundo

NH Hotel Group ha recibido la distinción Bronce por su excelente desempeño en sostenibilidad por segundo año consecutivo. La compañía ha sido incluida en «The Sustainability Yearbook 2022», que publica S&P Global cada año, como la tercera empresa más sostenible del mundo dentro del sector hotelero. En esta edición, S&P Global ha evaluado aspectos económicos, medioambientales y sociales de más de 7.500 compañías de 61 sectores de todo el mundo. De las 716 empresas incluidas en esta edición, 26 son empresas españolas. Dentro del sector hotelero, han sido evaluadas 42 empresas, de las que solo seis han alcanzado las mejores puntuaciones formando parte del anuario 2022. NH Hotel Group, que ha mantenido la tercera posición como cadena hotelera más sostenible.

DKV ayuda en la restauración del bosque de Peñaflor

DKV ha plantado en las últimas semanas 2.100 árboles y 1.400 arbustos en Vedado de Peñaflor, Zaragoza. Esta iniciativa forma parte del proyecto «Bosque de los Zaragozanos», organizado por el ayuntamiento de la ciudad y es una de las muchas acciones de restauración forestal de la aseguradora, que tiene como objetivo plantar un millón de árboles antes del 2030.

Too Good To Go y Domino’s Pizza se unen contra el desperdicio

Domino’s Pizza y Too Good To Go unen fuerzas en un compromiso firme para alcanzar el residuo cero de comida. A través de una app para móviles, la marca de pizzas ofrece el excedente diario de comida de sus establecimientos. Actualmente ya se ha implementado la app en 58 establecimientos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla y se han salvado 3.300 packs de comida.

BBVA reduce el consumo de sus centros de datos

BBVA ha renovado los procesadores de sus Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en España y México, de la mano de IBM. En el caso de su CPD de Tres Cantos (Madrid), un reciente estudio llevado a cabo por BBVA ha concluido que la instalación de los nuevos equipos de procesamiento central z15 ya está permitiendo utilizar un 50% menos de energía que con los anteriores.

Breves La UE no cumple con las normas de calidad de aire

Un estudio dirigido por científicos del Barcelona Supercomputing Center muestra que los países europeos deben reducir radicalmente los niveles de los principales contaminantes atmosféricos para proteger la salud de los ciudadanos. El estudio del BSC muestra un aumento dramático en el incumplimiento, especialmente para el NO2, las PM10 y las PM2,5 (del 8%, 50% y 77% al 88%, 85% y 98%).

Islandia pone fin a la caza de ballenas

La ministra de Alimentación, Agricultura y Pesca de Islandia, Svandís Svavarsdóttir, ha anunciado la intención del ejecutivo de parar la caza de ballenas en 2027. Así informan los medios del país. La razón que estaría detrás de que no se renueven los permisos de pesca es que ha dejado de ser rentable económicamente, entre otras cosas por la caída de la demanda durante la pandemia de Covid-19.

Medio billón en daños por fenómenos extremos

Los fenómenos extremos, como tormentas, olas de calor e inundaciones han causado pérdidas económicas cifradas en aproximadamente medio billón de euros en los últimos 40 años en Europa. Además, han ocasionado entre 85. 000 y 145.000 muertes humanas. Menos de un tercio de estas pérdidas estaban aseguradas, según un análisis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).