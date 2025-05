«En edificación ya no vale cualquier material»

Promover y avanzar en la sostenibilidad del sector de la construcción es el objetivo del GBC (Consejo para la Edificación Sostenible, en sus siglas en inglés), organización de la que Dolores Huerta es directora general desde 2021. Con 25 años de profesión, su vocación por la edificación sostenible se inicia ya como estudiante de Arquitectura y se empezó a plasmar desde sus primeros años como profesional. Hoy conoce de primera mano el proceso del sector de la construcción hacia la descarbonización.

¿Progresa adecuadamente hacia la sostenibilidad la construcción en España?

Cuando yo empecé, éramos “los raritos”; ahora no somos tan minoritarios, pero todavía no podemos decir que sea el 100% del sector. En GBC tenemos 450 asociados, ciento y pico empresas, entre ellas las grandes fabricantes, la mayoría de las grandes promotoras, algunas constructoras e ingenierías, etc., que incluso piden que empujemos para ir más rápido. Pero, para que la incorporación de nuevas prácticas sostenibles sea lo normal al construir, creo que una de cal y otra de arena. Por una parte, ya nadie dice sosteni… ¿qué?, pero parte del sector sigue siendo un poco perezoso hasta que obliga la normativa. Aun así, y en estos tiempos que corren, no estar en contra sino receptivo ya es mucho.

¿Será mayoritario algún día?

Cuando lo pida la sociedad. Normativamente, las casas, los edificios, serán cada vez mejores, sí o sí. Una casa eficiente, está mejor construida, es mejor para la salud, el bienestar y el bolsillo, que se tiende a olvidar al comprar una casa, que es una gran inversión. Pero, por ejemplo, una casa ineficiente energéticamente es un horror económico, un pozo sin fondo.

Sin embargo, los anuncios de ventas de pisos de segunda mano siempre tienen el certificado energético en tramite.

Creo que el sector no hemos sabido explicar a la sociedad para qué sirve el certificado y por qué es importante que una vivienda sea eficiente energéticamente. Y, quizá, los propios propietarios no consideran que sea un valor acreditar que esa casa es eficiente. Pero ¿cómo no nos va a importar lo que pagamos por calefacción de luz o de gas?

¿Cómo ha evolucionado la construcción en materia de sostenibilidad?

Ha pasado por etapas. Primero llegó la eficiencia energética. Después, lo referido a la envolvente completa y las soluciones. Lo último en llegar ha sido el debate de los materiales. Hasta ahora, importaba el uso del edificio y daba un poco igual de qué esta hecho. Ahora estamos con la huella de carbono y hemos de preguntarnos cuánta energía hay en cimentación, ladrillos, ventanas y estructuras, por los procesos de fabricación, transporte, etc.

¿Qué están viendo?

Que ya no nos vale cualquier material. Ahora se valora que sea de proximidad, que consuma poca energía en la producción o que no emita CO2. y se ponen en brete otros como el cemento. Y nos fijamos en otros que se habían abandonado. ¿Podemos recuperar la madera, o repensar edificios hechos con adobe u otros materiales, que son naturales y cercanos, como la lana de oveja, los residuos textiles, la pasta de papel, etc.?

¿Cómo ve la construcción industrializada, que está de actualidad por el PERTE aprobado hace poco por el Gobierno?

Es una herramienta clave y muy prometedora en varios sentidos. Agiliza mucho las obras y permite construir más viviendas a la vez, muy importante en el contexto actual de crisis de vivienda. En la parte de sostenibilidad, la industrialización ayudará mucho en la descarbonización del sector, que puede avanzar mucho en eficiencia energética y huella de carbono, aprovechar residuos, abrir el futuro de algunos materiales locales, como la madera, y ser una gran oportunidad para reindustrializar nuestro país; además, de manera muy distribuida en el territorio.

Parece una buena opción.

A ver, no es tan fácil. Industrializar no significa automáticamente ser sostenible. En el global del sector hay mucho camino por recorrer y no hay soluciones simples. Hay que usar muchas herramientas y, sí, esta es una de ellas.