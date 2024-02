SOS Rural presenta una Iniciativa Legislativa para proteger al sector primario

La celebración del foro «Consecuencias del acoso al campo: alimentos frescos solo para ricos», en La Razón ha servido para anunciar las acciones que la plataforma SOS Rural está llevando a cabo en su propósito de unir al campo y llevar su voz allá donde se toman las decisiones. La primera, de esta misma semana, es la presentación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa para proteger por ley la actividad económica de un sector primario «sin prejuicio de las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas, pero que sirva para proteger las actividades y economía del mundo rural», decía Natalia Corbalán, portavoz general de la plataforma.

La ILP propone, entre otras medidas, el uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos. «Las políticas actuales de acoso a la actividad agraria provocan el desistimiento de los productores, que malvenden o entregan lo más valioso, la tierra, a los lobbies que están “alicatando” el campo de placas solares. Estos negocios sí gozan de todo tipo de estímulos públicos, y están acaparando tierra, incluso en parajes naturales de gran valor, que quedará inutilizada para los usos tradicionales», dicen desde SOS Rural.

Agua

Otra de las peticiones que integra la ILP es la protección de los regadíos, así como el acceso a insumos ganaderos a precios razonables y la protección de la actividad pesquera. También aboga por el imprescindible acceso de las comunidades rurales a servicios elementales como los que se tiene en áreas urbanas –la digitalización, por ejemplo, o la financiación de infraestructuras–, con el fin de promover el anclaje de la actividad económica en estas comarcas e incluso la instalación de nuevos negocios.

Sobre el agua, se pide un suministro estable para todos los territorios con la ejecución de un modelo hidrológico actualizado. «Hay soluciones conocidas por todos, soluciones que contribuirían a garantizar precios estables y accesibles de los productos frescos de nuestros campos para todas las familias, la soberanía alimentaria de España y la contención de la frustrante y tristísima desaparición de toda forma de vida y actividad de pueblos y comarcas enteras», comenta desde la organización. El próximo paso consiste en reunir las 500.000 firmas que hacen falta para que la ILP sea considerada por el Congreso.

Pero no es la única acción que están llevando a cabo. Como detalló Natalia Corbalán: «El 24 de enero nos notificó la Comisión Europea que ha aceptado el registro de la Iniciativa Ciudadana Europea que presentamos en diciembre. Se trata de una acción que el campo español nunca antes ha emprendido. Ahí va recogido lo que solicitamos que no es más que un marco regulatorio integral que proteja las actividades y la economía del mundo rural. Se están empezando a recoger firmas para este movimiento paneuropea que pretende unir a los 27 países miembros que sufren lo mismo que España. A partir de ahí empezaremos a hacernos escuchar donde se está jugando el partido que es en Bruselas, porque todos sabemos que si no te sientas a la mesa eres parte del menú y eso le ha pasado a la agricultura. Sin embargo, creemos que esto se puede revertir trabajando en serio en un plan, elaborado con honestidad y con el campo, porque no se puede sacar de la ecuación alimentaria a agricultores y a ganaderos. Eso es pegarnos un tiro en la cabeza como sociedad».

Durante el debate surgió también la pregunta: «¿Puede suceder como en Holanda donde el movimiento de protesta agrario se terminó materializando en un partido político?» Lo cierto es que si bien, la portavoz de SOS Rural comentó la buena acogida e interés que está teniendo la plataforma, «queremos ser un movimiento social firme, civil y popular, que tenga representatividad y que sea escuchado. Se trata de que la agricultura comunique cómo hace las cosas y empiece a hablar a la sociedad, porque se ha creado una ruptura entre mundo urbano y rural y eso es letal. Las políticas han enfrentado durante muchos años a agricultores y ganaderos con el medio ambiente cuando ellos son parte inherente del medio. No los puedes excluir. Se ha diseñado una naturaleza donde todo lo que huele a productivo estorba, pero hay que producir todos los días porque comemos tres veces . SOS Rural quiere realizar esta labor como un movimiento profesionalizado. O el sector primario trabaja unido y con convicción o desaparecerá en quince años», afirma.