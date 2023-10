«Viajar en crucero hoy en día es sinónimo de libertad»

Una de las dulces cicatrices que nos ha dejado la pandemia, es la ansiedad y el deseo por viajar, pues hemos entendido que de un día para otro podemos perder esa libertad de explorar el mundo, siendo el mercado de los cruceros, uno de los grandes ganadores de este síndrome. Fernando Pacheco, Director General en España de MSC Cruceros, explica que la industria ha alcanzado cifras inigualables, en los últimos dos años, ya que el incremento de la presencia de turistas jóvenes y primeros cruceristas en MSC Cruceros ha sido evidente. Además del apetito del turista, el auge también responde a que la compañía ha acercado los puertos a las casas de los españoles, ampliando salidas desde nuevos puertos y facilitando salidas tanto aéreas como en bus desde otros puntos de España, sin incrementar sus precios.

¿Cuál es la evolución del sector en los últimos tres años?

En el verano de 2022, cuando se levantaron las restricciones en España, el mercado del turismo de cruceros, a nivel general, llegó a un volumen de 414 mil pasajeros, esta cifra supuso una diferencia por debajo de los 140 mil viajeros menos que en 2019. Esa notable ansia por viajar aceleró el crecimiento de MSC Cruceros en los puertos españoles. Pasamos de contar con tres puertos (Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca) en 2019 a ocho puertos de embarque y desembarque a día de hoy. De esta manera, ahora también tenemos salidas desde Alicante, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Bilbao. Esta realidad nos ha permitido prácticamente duplicar las ventas en 2023 si lo comparamos al año previo a la pandemia.

¿El crucero aún se centra en captar solo personas mayores?

Eso es un cliché que siempre ha existido, pero no es la realidad. Tenemos una oferta para todo tipo de público de todas las edades. Los cruceros ofrecen diversos tipos de actividades a bordo, que van desde las más tranquilas hasta las de más adrenalina, como los parques temáticos. Hace 30 años el crucero era algo totalmente diferente al crucero que es hoy en MSC. Un dato que es una realidad, es que este verano hemos notado que ha habido muchísimo «primer crucerista» Creemos que esta es una respuesta a las facilidades que hemos puesto a disposición de los viajeros, al acercar los puertos a sus casas y al mantenimiento de los precios.

¿Cuál es la estrategia para atraer al público joven?

Además de usar muchas estrategias de marketing en redes sociales, donde el público de esta edad se siente más conectado con nuestra comunicación, la presentación de nuestro producto es la clave. Los cruceros ofrecen mucha libertad y comodidad a cualquier pasajero, sea la edad que sea, esa libertad es algo que busca mucho el público joven. Los viajes en crucero otorgan la facilidad de poder desembarcar del barco para visitar las ciudades todas las veces que quiera y de la forma que mejor prefiera, ya sea con las excursiones del crucero o por su cuenta propia. Por otro lado, MSC Cruceros ofrece la libertad a bordo de poder comer casi todo el día, pues entendemos que una persona joven posiblemente tiene horarios de comida o cena diferentes a las de una persona de edad más avanzada o a las de una familia. La oferta gastronómica de los restaurantes de MSC de cruceros, tanto los que están incluidos en el precio y los que no lo están, ofrecen al pasajero 20 horas de servicio de comida al día, desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada. No conozco ningún otro producto turístico que ofrezca, en un mismo lugar, teatros, parques acuáticos, discotecas, pistas de coches de Cars, una escuela para poder pilotar drones y diversos tipos de restaurantes, entre otros. Creo que es una oferta muy atractiva de ocio para el público joven.

¿Cómo se hace rentable sin aumentar los precios?

El hecho de que en España, que es el cuarto mercado para MSC Cruceros en el mundo, no se hayan aumentado los precios es parte de una estrategia. Se trata de aumentar los precios en otros mercados de menor tamaño, para poder hacer rentable la compañía de cruceros, ya que este último representa un gran volumen. En el sector del turismo, tanto en la hostelería como en el sector aéreo, los precios han aumentado significativamente, todo lo contrario, los cruceros de MSC Cruceros, no han variado en comparación a 2019. Nuestra compañía pertenece al grupo marítimo más grande que existe en el mundo. Entre otros negocios, nuestro grupo acabamos de confirmar la adquisición de la línea ferroviaria de alta velocidad Ítalo, así como también la compra del 50 % de Renfe mercancías en España. El hecho de que estemos muy internacionalizados, nos ha permitido tener una fortaleza financiera conjunta, con lo que podemos decir, que hemos salido de la pandemia fortalecidos, no debilitados. Para 2024 mantenemos todas las ofertas de este año, en invierno, mantenemos nuestra oferta de Caribe y Emiratos con vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Las previsiones para el conjunto del año que viene es un crecimiento de alrededor de un 8 o 9 %.

Un crucerista con más de 20 años en el sector

La excelente gestión de ventas y el gran liderazgo que ha desarrollado en toda su trayectoria profesional, por más de 20 años, lo ha convertido en el Director General de MSC Cruceros en España. Fernando ha contribuido al fortalecimiento y el crecimiento de la compañía, pese a los complicados retos que ha enfrentado el mundo, el mercado del turismo y los cruceros durante los últimos años. Bajo su dirección MSC Cruceros ha conseguido ampliar la red de puertos en uno de los principales mercados para la compañía en Europa, el cual es España.