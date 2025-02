08: lo nuevo de Lynk&Co es un híbrido enchufable con una autonomía de 1.000 kilómetros

La firma sueca Lynk&Co, propiedad del grupo chino Geely, lanza al mercado europeo su nuevo modelo 08, un SUV híbrido enchufable que ya ha cosechado éxitos en su país de origen y que es el primer híbrido enchufable que llega a una autonomía de 200 kilómetros en modo eléctrico, disminuyendo así la necesidad de recargas frecuentes y reduciendo la huella de carbono.

08 Lynk&Co

La combinación de los dos motores consigue una autonomía total superior a los mil cien kilómetros con lo que podemos desplazarnos a cualquier punto de España sin detenernos a repostar ni recargar. Pero si tenemos la necesidad de recargar las baterías en mitad del viaje o para el uso diario, con una carga rápida de corriente continua (CC) se consigue recuperar la batería del 10% al 80% de su capacidad en sólo 33 minutos. Con todo ello, el Lynk&Co 08 es un SUV que resulta perfecto para los desplazamientos diarios o los viajes más largos por carretera, gracias a que ofrece una experiencia de conducción silenciosa y sin emisiones, garantizando que las familias puedan disfrutar de una movilidad sostenible sin limitaciones.

08 Lynk&Co

Aprovechando el impulso que le da este nuevo modelo, Lynk & Co está acelerando su estrategia de expansión europea en múltiples frentes. En 2025, la marca continuará su despliegue en toda Europa, mejorando su accesibilidad y presencia en mercados clave. El 08 es el tercer modelo que se ofrecerá a los clientes en Europa, ampliando la cartera de productos de la marca. Además, Lynk & Co entrará en nuevos mercados europeos durante este año, reforzando su oferta de soluciones accesibles de movilidad sostenible. «El lanzamiento del nuevo Lynk & Co 08 es un hito revolucionario para nuestra marca», según Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International. «Este nuevo vehículo es un SUV potente, refinado y eficiente que ofrece una experiencia de conducción excepcional. Con su autonomía eléctrica ampliada, el 08 tiende un puente hacia la movilidad totalmente eléctrica. Este lanzamiento marca un paso adelante a medida que ampliamos nuestra oferta y nuestros canales de venta, llevando una movilidad sostenible e innovadora a más personas en toda Europa.»

08 Lynk&Co

Con el 08, Lynk & Co entra en el competitivo segmento D de los SUV, ampliando aún más su cartera y consolidando su posición como actor clave en el cambiante panorama automovilístico. Este movimiento refuerza la oferta de la marca y abre nuevas oportunidades de crecimiento, posicionando a esta marca sueca frente a una base de clientes más amplia. El Lynk & Co 08 estará disponible en dos niveles de equipamiento, Core y More, y llegará a Europa en junio de este año. Los clientes podrán adquirirlo a través de los distribuidores de Lynk & Co, directamente en la página web o en los Clubes locales, con precios a partir de 52.995 euros para la versión Core y de 56.995 euros para More. Desde el 26 de febrero, los interesados pueden inscribirse para recibir las últimas actualizaciones.