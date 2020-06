El Gobierno defiende la continuidad de Nissan en Barcelona: “Seguimos batallando”

El Gobierno ha defendido este miércoles la continuidad de las plantas de Nissan en Barcelona, después del anuncio de la multinacional japonesa de cerrarlas: “Seguimos batallando”. Así lo ha sostenido el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, en la conferencia virtual ‘El motor de la recuperación’, organizada por Seat. Blanco ha explicado que tienen una “actividad continua” junto al resto de administraciones, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, para evitar el cierre y la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo directos. Ha remarcado que no van a renunciar al mantenimiento de las plantas de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca (Barcelona), pese a que ha reconocido que la situación es “muy difícil”. Sobre las declaraciones del presidente de Nissan en Europa, Gianluca de Ficchy, de que las fábricas no son viables, Blanco las ha tildado de “desfachatez” y ha señalado que ha sido la compañía nipona quien no ha invertido en ellas desde hace diez años y las ha dejado al 20% de su capacidad. El secretario general ha criticado los “bandazos” que ha ido dando Nissan en los últimos años, por lo que ha reiterado que no aceptan el cierre y siguen reclamándole explicaciones y trabajar directamente con la matriz japonesa.

Plan para la Automoción

Blanco ha indicado que se va a presentar muy pronto el plan para la automoción, un sector “prioritario” para el Gobierno y el conjunto de España, siendo el segundo productor de automóviles de Europa. Este plan combinará la renovación del parque móvil, con una edad media de 12 años, y la neutralidad ecológica, con el objetivo de recuperar la actividad parada durante el estado de alarma. Incluirá medidas fiscales para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) y la demanda, además de favorecer la inversión en proyectos de transformación del sector.

Encuesta al sector

Durante la conferencia de este miércoles se han presentado los resultados de la encuesta ‘Auto Mobility Trends’, elaborada por el medio digital Coche Global y la consultora Ygroup Companies y centrada en el impacto de la crisis del coronavirus en el sector de la automoción. El periodista y director de Coche Global, Toni Fuentes, ha explicado que el sondeo se ha realizado entre los meses de abril y mayo para recoger la afectación por el Covid-19, y se ha preguntado a un centenar de empresas, con un predominio de los concesionarios y las pequeñas empresas. Los resultados de esta encuesta exponen que el 70% de las empresas del sector prevé una caída de la facturación superior al 30% este 2020, con el 20% de los concesionarios y el 17% de las compañías pequeñas esperando una disminución del 50%, según ha indicado el socio de Ygroup Companies Juan José Berbel. En materia laboral, se extrae que todos los fabricantes han registrado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, mientras que solo el 40% de los proveedores lo han hecho y han optado preferiblemente por el ERTE por causas productivas. También señala que el 19,5% de las empresas preguntadas han despedido a trabajadores temporales, sobre todo proveedores y concesionarios, pero remarca que ninguna compañía ha reducido su plantilla de indefinidos. Sobre la gestión del Gobierno y las medidas aprobadas, los concesionarios son los más críticos, con un 31% considerándola muy negativa, y los fabricantes y los proveedores la aprueban. En ese sentido, las compañías encuestadas por Coche Global e Ygroup Companies reclaman, sobre todo, medidas fiscales e incentivos a la demanda.