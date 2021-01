En 2020 se vendieron 407.040 coches menos en España

Caída histórica de las ventas de automóviles durante el pasado año. El cierre de casi tres meses de las concesiones unido a la crisis económica han hecho que, en 20202, en nuestro país se hayan vendido más de cuatrocientos mil coches menos que en el año anterior. En total se han matriculado 851.211 unidades, que contrastan con los 1.258.251 vendidos en 2019, lo que significa un descenso del 32,3%. La cifra de matriculaciones en diciembre es similar a la del año anterior, lo que deja ver que se han producido varios miles de coches automatriculados para evitar el incremento de coste por el impuesto de matriculación que subió el 1 de enero.

Las cifras de cierre de ejercicio nos colocan en el peor escenario de la crisis, ya que no se recordaban cifras tan bajas desde el año 2014, cuando se vendieron 855.308 unidades, que marcaron el punto más bajo de la anterior crisis. Las previsiones de ventas para este ejercicio, según fuentes del sector, apuntan a un mercado por debajo del millón de unidades, aunque el primer trimestre se verá muy afectado por la subida del impuesto de matriculación en enero y el fin del plan Renove, que no ha sido renovado por el Gobierno a pesar de quedar más de 200 millones de euros sin gastar.

Por canales, las compras de particulares han descendido en un 27,1%, lo que significa un volumen de 427.378 unidades, mientras que las empresas han comprado un 24,4% menos, hasta situarse en 327.732 unidades. El más deprimido ha sido el apartado de las empresas de alquiler, con una merma del 59,7%, lógica por la crisis generalizada del sector turístico.

En opinión de los fabricantes, el año que ahora empieza va a ser muy difícil para el sector. “La recuperación se va a complicar por la subida del impuesto de matriculación en enero y la no renovación del plan Renove, que deja 200 millones de euros sin consumir, lo que va a dificultar aún más la renovación del parque”. Empresarios del sector han reiterado varias veces que es necesario establecer medidas que favorezcan la progresiva transición hacia el vehículo cero emisiones y la necesaria renovación del parque automovilístico español, uno de los más antiguos de la UE. Por otra parte, indican que hasta 2022 no se podrá hablar de una recuperación de las ventas, por lo que los concesionarios no podrán en el presente año asegurar ni el empleo ni sus inversiones. Insisten, por otra parte, en la necesidad de establecer incentivos para seguir con la necesaria renovación del parque. “Sin embargo, en lugar de incentivar se les penaliza con una subida media del 5% en el precio de los vehículos, lo que retrasará esa renovación al retraer la demanda; por no hablar del impacto negativo que la caída de las ventas de coches tiene sobre el desarrollo económico y empleo” insiste Ganvam, asociación que agrupa a concesionarios y talleres.

Seat y Dacia, líderes

Por lo que respecta a las ventas de 2020, Seat ha sido la marca más solicitada, con unas matriculaciones de 68.721 unidades, por delante de Volkswagen (66.817), Peugeot (65.697), Toyota (57.580), Renault (56.138), Kia (47.624), Hyundai (45.405) y Citroen 43.818). Por modelos, el más vendido ha sido, un año más, el Dacia Sandero, con 24.035 ventas, por delante del Seat León (25.582) el Nissan Qashqai (19.818) el Renault Clio (17.816), Toyota Corolla (15.478), Seat Arona 815.365), Peugeot 2008 (15.225), Peugeot 3008 (14.651) Renault Captur (14.196) y Seat Ateca (14.139).