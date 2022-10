José Vicente de los Mozos (Renault): “El camino hacia la electrificación ha de hacerse de forma ordenada”

“El camino hacia la electrificación debe hacerse de forma ordenada para que la industria española del motor, que representa el 10% del PIB nacional, mantenga su producción y empleo”, es la opinión del presidente de Renault en España y vicepresidente mundial de producción del grupo Renault, José Vicente de los Mozos. Para este ejecutivo español, el más importante actualmente dentro de la industria del motor, la solución por el momento pasa por los coches híbridos e híbridos enchufables.

En su opinión, este tipo de motorizaciones son las que van a utilizarse en los próximos años ya que la falta de infraestructuras de recarga impide el desarrollo de los coches totalmente eléctricos y la prueba es que sólo representan menos del 3% del parque nacional de automóviles. Argumenta que, para tener un parque automovilístico de tres millones de coches eléctricos, es necesario previamente abordar un programa de infraestructuras de recarga, que no se está haciendo. Por ello, es bueno para España la división actual de la producción dentro del grupo Renault, según la cual las fábricas francesas se han especializado en coches eléctricos y las españolas en los diferentes sistemas de hibridación, lo cual asegura la producción y los puestos de trabajo a corto y medio plazo. “En los próximos diez años se van a vender más electrificados que eléctricos puros. Y si en un futuro hay que cambiar el sistema de producción, podríamos abordarlo”, afirmó.

En la actualidad, el cliente de un coche eléctrico se hace cuatro preguntas: cuánto cuesta, que autonomía tiene, dónde puedo recargar y cuánto tarda la recarga. Y como muchas de estas preguntas no le favorecen, se inclina por soluciones híbridas o híbridas enchufables. Porque la realidad es que no hay actualmente infraestructuras de recarga y puso como ejemplo que una licencia para poder instalar un cargador eléctrico tarda 18 meses en concederla. “Sin infraestructura y con mayores costes ¿por qué vamos a fabricar coches eléctricos en España?”, se preguntó.

Indicó el presidente de Renault que, para la reducción de las emisiones, se está haciendo un esfuerzo de ayudas en sólo el 5% de las emisiones y no se hace nada sobre el 95% restante, ya que está comprobado que el 92% de las emisiones están siendo causadas por los vehículos que tienen más de diez años desde su fabricación. Y el parque automovilístico nacional tiene actualmente una media de 14 años de antigüedad. “Hay que tener en cuenta que un coche antiguo emite entre 5 y 6 veces más de gases nocivos que uno nuevo”, informó.

Para De los Mozos, la industria se está transformando y los planes industriales del Gobierno no están respondiendo a esta realidad. En su opinión, es necesario tener un Plan Industrial Español diseñado a largo plazo y no con medidas cortoplacistas. Puso como ejemplo que el PERTE no ha resuelto los problemas ya que la movilidad y la electrificación están cambiando las cosas. Por ello, de los 3.500 millones asignados sólo se han adjudicado 700, lo que prueba que el plan no está bien diseñado. Por ello, cree que habría sido oportuno meter dentro de estos planes de ayudas a los híbridos e híbridos enchufables, lo cual habría tenido sentido dentro de una transición ordenada hacia la electrificación.

Insistió De los Mozos en la falta de una hoja de ruta de la política industrial española, lo que ha provocado que, en los diez últimos años, el peso del conjunto de la industria en el PIB nacional haya disminuido seis puntos, al pasar del 20% al 14%. Y el sector del motor representa el 60% del peso de la industria española. Para evitar esta situación y asegurar que España siga siendo el segundo país productor de coches en Europa, Anfac, la asociación de fabricantes, presentó al Gobierno un plan industrial que podría haber elevado la producción española hasta el millón de unidades, pero no fue atendido. Para colmo, la reciente reforma laboral ha disminuido la flexibilidad laboral en las fábricas. “Y es que, los partidos políticos -comentó- deben plantearse seriamente la política industrial del futuro”.

Acerca de la crisis de los microchips, indicó que el sector de automoción utiliza el 15% de la producción mundial de estos elementos y que ya se están realizando inversiones en Europa para su fabricación en nuestro entorno. Cree que el desabastecimiento irá reduciéndose poco a poco y que en el año próximo se llegará a un equilibrio. Acerca de la posibilidad de fabricación de baterías en España, De los Mozos indicó que, en un mundo donde los costes logísticos se han disparado, es necesario hacer una fabricación integrada. Desde la refinería para el litio hasta el montaje final. La batería puede representar la cuarta parte del valor de un coche eléctrico, pero por el momento los planes que hay a este respecto no son concretos.

El presidente de Renault se mostró optimista sobre el futuro de la marca francesa en nuestro país, “que volverá a ser líder del mercado español”. A ello contribuirá el nuevo modelo Austral, un automóvil fabricado totalmente en España y que va dirigido al segmento C que representa un tercio del total de las ventas. Además, la factoría de Valladolid tiene en cartera en el plazo de dos años la fabricación de un nuevo modelo de Renault y del Mitsubishi ASX, lo que asegura la producción en los próximos años.