La 39º edición del Premio BMW de Pintura ya tiene finalistas y bate un nuevo récord de candidaturas

El Premio BMW de Pintura refuerza el compromiso adquirido hace 39 años, visibilizando el talento artístico y poniendo en valor el arte y la cultura de nuestro país. Con casi cuatro décadas de trayectoria, el certamen ha logrado batir un nuevo récord al recibir más de 1.700 candidaturas, siendo 1.524 en la categoría de Pintura y 241 en la de Arte Digital. La edición de este año también destaca por el aumento de la participación femenina, que ha llegado a representar el 44,6% del total de candidaturas recibidas. En comparación con el año anterior, se han registrado 150 candidaturas adicionales de mujeres, subrayando la creciente presencia y reconocimiento de las mujeres artistas en el certamen. Asimismo, este nuevo récord de participación no solo consolida al Premio BMW de Pintura como un pilar del panorama artístico español y un codiciado galardón para los artistas que buscan servirse del mismo como trampolín para impulsar su carrera, sino que también refuerza su proyección internacional. En esta edición, se han recibido obras de artistas provenientes de 39 nacionalidades, un logro significativo que reafirma el alcance global del premio.

El jurado de este año, compuesto por figuras representativas del mundo del arte y la cultura repite por segundo año consecutivo, aportando una vez más su experiencia y criterio para seleccionar las mejores obras de esta edición. Entre sus miembros se encuentra Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid y Lucía Casani, directora de la Fundación Carasso. Tras un riguroso proceso de selección, el jurado ha seleccionado las 12 obras finalistas, de los cuales 8 competirán por el Premio BMW de Pintura y 4 por el Premio BMW de Arte Digital Para más información se puede visitar https://premiobmwdepintura.com/ Finalistas 39º Premio BMW de Pintura 1. Damaris Pan "All monsters are Human II" (Vizcaya, 1983) 2. Juan Fernandez Álava "BIG RITA" (Asturias, 1978) 3. Amaya Suberviola "ST24035" (Navarra, 1993) 4. Victor Gonzalez "Intro" (Jerez de la Frontera, 1996) 5. 89. Cecilia Sebastian de Erice Hünerberg "Alfabeto en el espacio" (Madrid, 1996) 6. Taxio Ardanaz Ruiz "Mendia eta Gaua/ Montaña y noche" (Pamplona, 1978) 7. Gabriela Bettini Loyarte "Cut Forest with an Old Fig Tree" (Madrid, 1977) 8. Daniel de la Barra "Design for a Tablecloth" (Lima,1992) Finalistas Premio BMW Arte Digital 1. Serafin Álvarez Prieto "Spell" (León, 1985) 2. Manolo Bautista "Behaviours" (Lucena, 1974) 3. Fermín Sales Segarra "El Maestrat Filmat" (Albocasser, 1990) 4. Elisa Villota Sadaba "The regal light" (Bilbao, 2000).