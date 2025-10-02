Alejandro Iribas puede proclamarse Campeón de España de Supercars en Jerez

El piloto castellano Alejandro Iribas y su compañero Ángel Santos lucharán por conseguir el título de Campeones de España de Supercars en la última prueba de este campeonato que se disputará en el circuito de Jerez los próximos días 1 y 2 de noviembre. Un desgraciado incidente en la segunda carrera de la prueba celebrada el pasado fin de semana en Valencia les privó de unos puntos que podrían haber decidido el título, tras su segunda posición en la primera manga.

El circuito Ricardo Tormo, en Valencia, fue el escenario de una prueba puntuable para Supercars, Iberian y Supercars España, donde se dieron cita un total de 45 participantes de ambas categorías. Una cita en la que el Ligier de la pareja española se enfrentaban a otros potentes equipos de marcas como BMW, Porsche, Aston Martin, Ginetta o McLaren.

En la primera de las dos carreras programadas, Iribas salió tercero y mantuvo esta posición y su compañero Santos, a pesar de tener un hándicap de 10 segundos en la detención de cambio de pilotos que le retrasó frente a sus competidores, consiguió finalmente pasar la bandera a cuadros en segunda posición.

Con este brillante resultado, unido a los problemas del Ginetta de Luca Staccini y Gracie Mitchell y el incidente en pista del McLaren de Alfonso Colominas y Alba Vázquez, la pareja del Ligier pasó a liderar la clasificación provisional de Supercars España.

En la segunda manga la fortuna les volvió, sin embargo, a dar la espalda. Ángel Santos tomó la salida en una carrera llena de incidentes que obligó a que el coche de seguridad saliera a pista hasta en tres ocasiones. Tras reanudarse la carrera, el grupo de cabeza se formó con el Porsche Cayman CS de Duarte Camelo, el BMW GT4 de Henrique Oliveira y el Ligier JS2R de Ángel Santos, que comenzaron a abrir hueco con el resto de los rivales y librar su particular batalla por el liderato. Pero a falta de dos vueltas, cuando Iribas luchaba por la victoria, el Porsche tocó al BMW para sacarlo de pista y éste al intentar retornar en pista, se cruzó en la trayectoria de Iribas y le golpeó de forma violenta quedando ambos fuera de la carrera. Este accidente hace que el título se tenga que decidir en la próxima carrera en Jerez. Tras el ritmo demostrado en las últimas cuatro carreras por esta pareja española, no parece una misión excesivamente complicada salvo incidentes como los ocurridos en Valencia.