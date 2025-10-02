Vuelve la Feria de la Cerveza Artesana a Alcázar: tres días de catas, foodtrucks y conciertos

La Feria de la Cerveza Artesana vuelve este mes de octubre a Alcázar de San Juan tras varios años de ausencia y lo hace "por la puerta grande", tal y como destacaba la concejala de Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos, durante la rueda de prensa de presentación celebrada este miércoles, 1 de octubre, en el Ayuntamiento.

El evento se celebrará en el recinto ferial los días 10, 11 y 12 de octubre, con una programación que aúna catas, gastronomía, música en directo y actividades para todos los públicos. En esta edición participarán 11 cerveceras artesanas procedentes de diferentes puntos del país, incluida la local Cerveza La Primera, junto a propuestas llegadas desde Toledo, Guadalajara, Madrid, Extremadura, Andalucía o Ávila.

Como novedad, también se ofrecerá hidromiel, conocida como "la bebida de los vikingos", tal y como trasladaba Antonio González y Alberto Hernández, responsables de la empresa organizadora Beer on the Street.

La concejala mostraba su satisfacción por recuperar una de las citas "más esperadas y exitosas del calendario cultural de Alcázar", destacando el papel clave de la colaboración público-privada para su desarrollo. En cuanto a la elección del recinto ferial como nueva ubicación -en lugar de la tradicional Plaza de España-, explicaba que responde a la necesidad de disponer de un espacio más amplio. "Vienen más cerveceras, más actividades y, además, hay más facilidades de aparcamiento".

Desde la organización, Antonio González subrayaba que esta feria pretende fomentar la cultura de la cerveza artesana. "Queremos que la gente descubra sabores, aromas y estilos diferentes, más allá de la caña del bar". También habrá catas para todos los gustos -rubias, tostadas, negras- y un pasaporte cervecero con el que el público podrá votar por la mejor cervecera y food truck.

La oferta gastronómica incluirá desde hamburguesas gourmet o croquetas caseras, hasta comida argentina a la brasa, entre otras especialidades, tal y como comunicaba el Consistorio en nota de prensa.

Música, catas y actividades para todos

La programación se completa con actuaciones de DJ, una zona de juegos para niños y adultos y un concierto tributo a Leiva y Pereza, a cargo del grupo Lobos, el sábado 11 a las 22.00 horas. Esta actuación es una iniciativa de Onda Cero, emisora colaboradora del evento, cuyo director, Javier Ruiz, destacaba el valor cultural de Alcázar: "Este festival demuestra que Alcázar es uno de los municipios con más vida cultural y de ocio de Castilla-La Mancha".

Por su parte, la concejala de Turismo animaba a vecinos y visitantes a sumarse a esta cita: "Queremos que sea un punto de encuentro, un lugar para brindar, compartir, probar cosas nuevas y disfrutar con familia o amigos. Seguimos trabajando durante todo el año para atraer nuevos perfiles de turistas a la ciudad".

La feria abrirá sus puertas el viernes 10 a partir de las 18.00 horas, continuará el sábado de 12.30 a 00.00 horas y finalizará el domingo a las 23.00 horas. Las personas interesadas en participar en las catas podrán inscribirse en los propios stands de venta de vasos o a través de las redes sociales de Beer on the Street.