Ana Gema Ortega (Peugeot): “Hay que modificar el Plan Moves para favorecer al coche eléctrico”

Empezó su carrera hace más de 20 años en el sector como vendedora de automóviles y fue contratada como directora de Marketing Coordinator European Importers en Renault con residencia en París. Su carrera profesional la llevó asimismo a ser la directora de flotas del Grupo Renault en España y antes de pasar al grupo Stellantis dirigió durante los últimos cuatro años las operaciones de Dacia en España. Ana Ortega ocupa actualmente la dirección de la marca Peugeot para los dos países de la península Ibérica.

- ¿Cómo cree que va a comportarse este año el mercado nacional y su marca Peugeot en particular? ¿Cuándo recuperaremos los niveles de 2019?

- El año ha empezado con muy buenos resultados y estamos muy contentos con la ejecución de la estrategia de la marca y la acogida del mercado. Peugeot no sólo ha alcanzado el Top 3 en España en cuanto a cuota de mercado en marzo, sino que lo ha conseguido con un crecimiento del 23%, que supera al del mercado. Con 9.280 matriculaciones en el mes, hemos obtenido una cuota del 7%. Además, en el primer trimestre del año, Peugeot ha matriculado un total de 21.260 turismos y vehículos comerciales, lo que representa una penetración del 6,6% en el mercado español. En este punto, es importante destacar la acogida de nuestra gama 100% eléctrica, una oferta de 12 vehículos, la mayor de una marca europea generalista, con el que ya somos líder en ventas de este tipo de tecnología en el mercado español en este recién iniciado 2025. Y prueba de ello es que en marzo Peugeot consiguiera un crecimiento del 140% respecto al mismo periodo de 2024 en sus ventas de vehículos 100% eléctricos, con 384 matriculaciones y un 4,2% de cuota. En los datos del primer trimestre, la marca sumó 1.088 unidades, un 91% más que en los tres meses de 2024, consiguiendo, además, un 5% de penetración de mercado. Todo ello, sin el impulso esperable del recién aprobado Plan Moves III. Sobre tu pregunta de cuándo recuperaremos los niveles de 2019, este tipo de iniciativas ayudan, no podría darte una estimación exacta, pero estamos seguros de que vamos por el buen camino.

- ¿Cómo pueden afectar las políticas de aranceles estadounidenses a los grandes grupos automovilísticos como Stellantis? ¿Y a una marca europea como Peugeot?

-Las políticas arancelarias anunciadas por la administración de Donald Trump pueden llegar a tener un impacto significativo en el sector, el cual tiene una presencia importante en América del Norte, con plantas de producción en Canadá y México. En el caso de Peugeot, no comercializamos nuestros productos en Estados Unidos, así que estos aranceles no nos afectan. De hecho, no sólo somos una marca eminentemente europea sino muy española. El 60% de las ventas de Peugeot en España las fabricamos en España en nuestras fábricas de Zaragoza y Vigo.

- ¿Cómo está afectando al mercado español la llegada masiva de marcas chinas? ¿Representan una amenaza para la industria europea?

- En la industria automovilística siempre ha habido mucha competencia, somos un mercado infiel por naturaleza y eso facilita la entrada de nuevos jugadores. La llegada de marcas chinas al mercado español (y europeo en general) es una realidad que está marcando un punto de inflexión en la industria, que se suma a un contexto de incertidumbre global. En el caso de España, ha creado presión sobre los precios y márgenes, también en eléctricos, y está obligando a marcas europeas a reconsiderar sus estrategias. A medio plazo, pueden contribuir a democratizar el coche eléctrico, pero Europa corre el riesgo de perder su fuerza industrial que es la automoción. Si se generaliza la dependencia de marcas extranjeras (como ocurrió en el textil o la electrónica), podría haber un efecto desindustrializador a medio plazo. Peugeot es una marca muy implantada industrialmente en España con dos fábricas, una en Vigo donde fabricamos actualmente el Peugeot 2008, Rifter y Partner, y otra en Zaragoza de donde salen nuestros Peugeot 208. El 60% de las ventas de nuestra marca en España son coches fabricados en España por españoles. Para mi esta es una de las fortalezas de Peugeot en España.

- ¿Cree que la UE se replanteará los plazos del fin de la fabricación de motores de combustión interna? ¿Cómo puede afectar este hecho a los fabricantes, como Peugeot que ha apostado fuerte por la electrificación?

-Es cierto que la Unión Europea ha flexibilizado los plazos, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Desde Peugeot, hemos apostado decididamente por la electrificación, por lo que cualquier cambio en los plazos no altera nuestro compromiso. Actualmente, nuestra gama está totalmente electrificada para 2025 y conseguir que el 100% de nuestros modelos vendidos en Europa sean eléctricos para 2030. Estamos preparados para adaptarnos ante cualquier escenario sin perder nuestro liderazgo en sostenibilidad e innovación. Mientras tanto mantenemos nuestra gama multienergía. Hoy nuestros clientes pueden optar por un Peugeot con motor de combustión, hibrido no enchufable, hibrido enchufable o 100% eléctrico. Somos capaces de dar respuesta a la necesidad de cualquier cliente español.

- ¿Podría darse en caso de que una marca como la vuestra tenga que dejar de vender coches con motores de combustión para no pasarse en el nivel de emisiones impuesto por la UE?

- La electrificación lleva mucho tiempo siendo nuestra apuesta y solo tenemos un poco más de tiempo para alcanzar los objetivos. Eso sí, será clave la calidad de las infraestructuras para la necesaria recarga de los vehículos y la aceleración en la adopción de coches eléctricos. En la actualidad, la cuota de vehículos eléctricos es de aproximadamente el 14% en Europa y estamos trabajando para alcanzar el objetivo de CO2, y seguiremos aumentando esta cuota para contribuir al cumplimiento global del grupo. Por tanto, estamos en proceso de agrandar esa cuota y por eso celebramos los incentivos por parte del Estado.

- ¿Qué cambiaría del Plan Moves que se ha prolongado hasta final de año?

-El Plan Moves III, aunque bienintencionado, tiene varios puntos débiles que podrían mejorarse para hacerlo más eficaz y atractivo. Si se quiere impulsar de verdad la movilidad eléctrica en España hay que agilizar los pagos de las ayudas, ya que pueden tardar meses o incluso más de un año en llegar al consumidor. Ayudaría muchísimo digitalizar y simplificar el proceso, estableciendo plazos máximos de resolución y desembolso. Incluso se podría optar por una deducción directa en el punto de venta, como hacen otros países. Por otro lado, una medida clave sería eliminar la carga fiscal sobre la ayuda, ya que se considera ganancia patrimonial y se tributa en la declaración de la renta. Si se eximiera completamente de tributación esta ayuda, sería un incentivo real al cambio tecnológico. Añadiría ventajas fiscales claras a las empresas, desde las Pymes, verdaderos motores de nuestra economía, hasta las grandes empresas, como ha hecho Portugal y que ha conseguido que la transición al coche eléctrico sea una realidad. La gestión depende de cada una de las Comunidades Autónomas, lo que genera diferencias regionales y confusión sobre requisitos, plazos y procedimientos. Si se centralizara el proceso o se estableciera una plataforma única estatal con criterios homogéneos para todo el país, sería muy positivo para incentivar al consumidor. Por último, es importante mencionar la necesidad de un impulso en la expansión de las infraestructuras de recarga eléctrica. Necesitamos más inversión y simplificar licencias y trámites para la instalación, así como establecer una red mínima obligatoria en municipios medianos y grandes, incentivar cargadores en comunidades de vecinos y centros de trabajo y ejecutar campañas de información claras y constantes. Si el Gobierno realmente quiere acelerar la transición ecológica del transporte, el Moves necesita pasar de ser un estímulo claro, inmediato y transparente.

- ¿Cuáles son tus ambiciones para la marca en España de cara al futuro?

-Por supuesto, seguir creciendo y trabajando en la misma línea y seguir escuchando a nuestros clientes, porque una de las máximas ambiciones que tenemos es seguir siendo una marca cliente-céntrica. Así ha sido en los más de dos siglos de historia de Peugeot, formando parte de millones de familias, adaptándonos a los nuevos tiempos. Todo esto de la mano de nuestra red comercial que es la que está cerca de nuestros clientes y permite escuchar y dar respuesta a sus necesidades. En este sentido, es importante destacar medidas que son relevantes y son por y para nuestros clientes. Todos los turismos 100% eléctricos de la compañía se benefician del programa de garantía Peugeot Allure Care, que cubre todo el vehículo (incluido el motor eléctrico, el cargador, la transmisión y los componentes eléctricos y mecánicos clave) durante un máximo de ocho años o 160.000 kilómetros. Asimismo, Peugeot Allure Care complementa la garantía de la empresa que se aplica a la batería de alto voltaje durante una duración de 8 años o 160.000 kilómetros.