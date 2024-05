Así puedes reducir hasta un 20% el consumo de combustible con este botón del coche

Durante los meses más calurosos del año, la Península Ibérica puede ser azotada por olas de calor extremo. En medio de este clima sofocante, utilizar el coche puede convertirse en una experiencia realmente agobiante y desagradable. A menos, por supuesto, que tu coche esté equipado con un sistema de aire acondicionado eficiente y funcional, que puede proporcionar un muy necesario alivio del calor abrasador y transformar tu viaje en un oasis de frescura y comodidad.

Ahora bien, este confort no viene exento de costes. Y llevar el aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento durante todo el trayecto puede tener un impacto considerable en el consumo de combustible de nuestro vehículo. Afortunadamente, existe un botón que promete una reducción de combustible de entre el 20% y el 30% durante un viaje largo por carretera: se trata del botón de recirculación del aire acondicionado.

El botón que te permitirá reducir el consumo

Cuando se activa el botón de recirculación, se cierran las entradas que permiten el ingreso de aire del exterior al interior del vehículo. De este modo, el sistema de aire acondicionado recircula el aire que ya se encuentra dentro del habitáculo del coche, el cual ha sido previamente enfriado. Este proceso permite que el sistema de aire acondicionado no trabaje en exceso para enfriar el aire, ya que el aire reciclado ya está a una temperatura fresca.

Aire acondicionado en el coche La Razón

Al disminuir la demanda del sistema de refrigeración, se reduce la cantidad de combustible necesario para mantener una temperatura agradable en el interior del vehículo. Como resultado, este método de recirculación de aire puede generar un ahorro significativo de combustible, que puede oscilar entre el 20% y el 30%, dependiendo de las condiciones específicas del viaje y el vehículo.

Otras formas de maximizar la eficiencia y disminuir el consumo

Otro elemento que también debemos tener en cuenta para maximizar la eficiencia del aire acondicionado y, por lo tanto, minimizar su consumo de combustible, es que debemos limpiar correctamente los filtros del aire acondicionado. En realidad, esto es esencial en cualquier aparato de este tipo (también en los domésticos) porque un filtro sucio impide un flujo óptimo del aire.

Otra precaución que también podemos tomar para hacer que el aire acondicionado sea más eficiente es aprender a colocar correctamente los difusores del aire, para que todos los pasajeros experimenten una temperatura agradable. Lo más habitual es que los coloquemos mirando directamente hacia el conductor y el copiloto.

Esto hace que la sensación térmica que experimentan las personas que están en la parte posterior del coche, sea muy diferente a la que experimentan los que están en la parte delantera. Es decir, que se dará una situación en la que si el piloto y el copiloto están cómodos con la temperatura, las personas que se han sentado en el asiento trasero no lo estarán... y viceversa. Para que los de atrás estén a gusto, los que están sentados delante tienen que pasar frío.

La solución es bastante simple: debes dirigir los difusores del aire acondicionado hacia arriba, hacia el techo. Al hacer esto, la corriente de aire frío se distribuye de manera uniforme en todo el vehículo, creando un "efecto cortina" que refresca a todos los pasajeros de manera equitativa. Esto se debe a que el aire frío naturalmente tiende a descender, mientras que el aire caliente tiende a ascender.

En la imagen, una mano sobre el aire acondicionado de un coche La Razón

En cuanto a la temperatura más adecuada, esta se sitúa, de acuerdo a la Dirección General de Tráfico, entre los 22ºC y los 24ºC. Aunque no todas las personas tienen las mismas preferencias y no todas se sienten cómodas a la misma temperatura, la mayoría de la gente no necesita estar a menos de 22ºC. Si alguien siente que lo necesita, probablemente se deba a que acaba de subirse al coche después de haber estado expuesto a temperaturas muy altas y esté tratando de bajar rápidamente la temperatura.

En estos casos, lo que suele suceder es que bajemos la temperatura por unos minutos, pero que volvamos a colocarla a una temperatura prudente cuando notemos el exceso. Por eso se entiende que bajar de los 22ºC es un gasto de combustible innecesario. Puede ser agradable durante un corto período de tiempo, pero el esfuerzo adicional que le estamos demandando al vehículo es desproporcionado con la recompensa que obtendremos por ello.