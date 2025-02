Atto 2, el SUV eléctrico con vocación de superventas

BYD, el primer fabricante del mundo de automóviles eléctricos, acaba de presentar en España su modelo Atto 2, un SUV urbano de 4,31 metros de largo, llantas de 17 pulgadas, repleto de detalles de diseño y tecnología de última generación, con vocación de superventas. Por un precio que empieza, sin ayudas oficiales, pero con descuento promocional, en los 28.780 euros para el modelo básico Active, y de 30.280 para la versión superior Boost. BYD ofrece un vehículo atractivo, cómodo y con todos los atributos necesarios para codearse con vehículos de segmentos más elevados. Tiene de todo, y todo de serie, como las numerosas ayudas a la conducción (ADAS) por encima de las exigencias legales, o la tecnología aplicada a su excepcional batería «Blade» y su plataforma y sistema de propulsión. Por tener, además de un sistema para mantener al conductor alerta o poder acceder al coche con el móvil, la marca incluye ya en todos sus modelos un karaoke, aunque el micrófono no está incluido en el precio.

Atto 2 BYD

El nuevo BYD se fabrica en Hungría, alejado de guerras comerciales, y su diseño está orientado a conquistar el mercado europeo. Su aspecto es también mucho menos asiático que sus hermanos de marca, en los que sí destacan líneas más angulosas, que en el Atto2 tienden a ser rectas, con volúmenes sin estridencias. Su frontal, que transmite una sensación de fuerza, está presidido por la línea horizontal que conforman los faros led con luces diurnas y el nombre BYD sobre una superficie de color negro. En el mismo color se han diseñado las tomas de aire inferiores y verticales, así como los pasos de rueda y el borde inferior de la carrocería, interrumpido por resaltes del color del coche. La apuesta de BYD para este segmento, uno de los preferidos de los europeos, se aprecia también en el interior del Atto 2, donde se ha recurrido a un cuero de origen vegetal con tacto agradable. Las superficies del salpicadero y las puertas han evitado el plástico duro de otros modelos de la competencia, de mucho menor precio, y están recubiertas de cuero vegano. El interior es muy espacioso, sobre todo, en la altura del techo panorámico de cristal, que cuenta con una cortinilla eléctrica.

Atto 2 BYD

Tras el volante multifunción, calefactable en la versión Boost, de mayores prestaciones, se ha dispuesto una pantalla para la instrumentación de 8,8 pulgadas. A su derecha, la gran pantalla táctil del sistema de entretenimiento, de hasta 12,8 pulgadas, destaca por su luminosidad y la posibilidad de girar y adoptar una posición vertical. Es el corazón de complementos como la navegación, sistemas de alerta, la conexión con los teléfonos móviles (con Android Auto y Apple Car Play) o los mandos de la climatización, pues este BYD carece de botones físicos para su control, aunque basta con las órdenes por voz o el gesto de deslizar tres dedos por su pantalla para actuar sobre la temperatura o la velocidad del ventilador. El sistema desarrollado por la marca es compatible con aplicaciones como Spotify, YouTube o Amazon Music y puede actualizarse automáticamente.

Atto 2 BYD

No hay que olvidar que BYD incluye una función karaoke, desarrollada por la empresa de software de karaoke Stingray. Para manejar el sistema, que almacena una gran lista de canciones y muestra las letras en la pantalla central, es preciso comprar un micrófono como accesorio. En la consola central, además de una palanca con apariencia de cristal tallado se han situado los mandos del modo de conducción (Normal, Sport, Eco o Snow) y de la intensidad del recuperador de energía en las desaceleraciones, que no resulta especialmente intenso. También, además de tomas USB de tipos A y C, cuenta con una base de carga inalámbrica para el teléfono y espacio de almacenamiento en el apoyabrazos central. Para acceder al interior, con un sistema de apertura con tarjeta NFC, basta con acercarse al espejo retrovisor izquierdo o pasar sobre el mismo el teléfono, si es que se ha conectado con la tarjeta o la APP propia de BYD.

Atto 2 BYD

La comodidad de los asientos, en todos los casos envolventes, con regulación eléctrica y, según las versiones, con calefacción en los dos delanteros, se complementa con los traseros. El maletero dispone de 400 litros de capacidad, ampliables hasta los 1.340 al abatir los asientos traseros, y se beneficia de una superficie plana y sin obstáculos. El suelo del habitáculo se ha situado sobre el conjunto de la plataforma y la batería. Se trata de la última tecnología Blade de la marcha china, con un sistema propio de celdas de fosfato de hierro y litio, de gran seguridad contra el fuego ante una posible fractura en accidente, integrada en la plataforma e-Platform 3.0. El Atto 2 cuenta en todas sus versiones con bomba de calor para optimizar la energía.

Atto 2 BYD

Pesa 1.570 kilos y se mueve gracias a un motor eléctrico delantero de 177 cv y una batería de 45,1 kWh. Con una aceleración de 0 a 100 en 7,9 segundos puede alcanzar los 160 km/h. La autonomía en ciclo WLTP es de 312 kilómetros, aunque, en ciclo urbano, puede extenderse hasta los 463 kilómetros. En este mismo año BYD pondrá en el mercado una versión Comfort, dotada de un motor más potente y batería ampliada de hasta 420 km de autonomía.