El Concurso de Elegancia Costa del Sol reunió a 170 automóviles de máximo lujo

La edición 2025 del Concurso de Elegancia Costa del Sol ha inaugurado con éxito la nueva etapa liderada por Cavën, bajo la dirección de Bastian Metzger, consolidándose como una cita de referencia para los amantes del automóvil y del lujo. El certamen ha celebrado la elegancia, la innovación y la emoción que inspiran los grandes iconos de la automoción, al tiempo que ha permitido a un público internacional y selecto descubrir algunos de los enclaves más emblemáticos de la Costa del Sol, reafirmando su posición como destino privilegiado de estilo y excelencia.

Best of Show25 Newspress

La organización reunió más de 170 vehículos entre clásicos, superdeportivos e hiperdeportivos que durante todo el fin de semana recorrieron enclaves selectos de Marbella, Mijas y la capital, Málaga, descubriendo la esencia más auténtica de la Costa del Sol. El programa incluyó también una ruta hacia Ronda, donde se celebró un track day privado en el Circuito de Ascari, en el que rodaron algunos de los hiperdeportivos más bellos y potentes del mundo.

Best of show 25 Newspress

La experiencia combinó carreteras panorámicas de primer nivel, con vistas al mar y a la montaña, una gastronomía excepcional en la joya de la Costa del Sol, Marbella, acompañada por el clima templado que caracteriza a la región en esta época del año. Las experiencias gastronómicas en espacios exclusivos de Marbella como Marbella Club y Hotel Puente Romano, así como en La Zambra (Mijas) y La Zagaleta, completaron una propuesta que combinó elegancia y el mejor estilo de vida mediterráneo.

Best of show25 Newspress

Para Bastian Metzger, el director del Concurso de Elegancia, “esta edición ha marcado el inicio de una nueva etapa que ha superado nuestras expectativas. Hemos reunido a los automóviles más extraordinarios del mundo en un escenario incomparable y, sobre todo, hemos conseguido que cada participante viva una experiencia auténtica y cuidada al detalle”.

Bugatti Profilée, una pieza única y excepcional

El jurado, compuesto por diseñadores, restauradores y coleccionistas de prestigio mundial —habituales en certámenes como Pebble Beach, Villa d’Este o Salón

Privé—, evaluó rigurosamente todos los automóviles expuestos. Entre los automóviles presentes destacaron piezas únicas como el Bugatti Divo, Bugatti Chiron, Pagani Utopia, Koenigsegg Jesko, Aston Martin Valhalla, Mercedes-AMG One, Ferrari SP3 y SP2, Lamborghini Sián Roadster, Porsche Carrera GT Gemballa, Ferrari Enzo, Mercedes 300 SL, Lamborghini Revuelto o Bentley Continental Zagato. Cada modelo fue examinado con atención al detalle, poniendo en valor su historia, su diseño y su singularidad técnica.

Entre ellos brilló con especial protagonismo el Bugatti Profilée, una creación única concebida como la última evolución del Chiron, reconocido con el galardón “Best of Show”. Su equilibrio entre arte, precisión e ingeniería, unido a su silueta y su refinamiento mecánico, lo convierten en una auténtica obra maestra. El Bentley EXP Speed 8 LMP1, vencedor y protagonista de un histórico doblete en las 24 Horas de Le Mans de 2003, fue distinguido en la categoría Race Cars. También destacó el Bentley Continental GT Flying Star (Touring Superleggera), premiado en la categoría Fuera de Serie por su exclusividad y su ejecución artesanal. El jurado completó su reconocimiento a distintas épocas del automóvil con el BMW 507 en Classic Cars, el Audi Quattro en Youngtimer 1980–2005, y el McLaren 750S Spider MSO en Supercars 2000–2025.

El Concurso de Elegancia Costa del Sol se ha consolidado como una celebración de la excelencia automovilística y del estilo de vida que la acompaña, más allá del formato tradicional de un certamen. Por ello, la organización lleva a cabo una selección de quienes forman parte de esta experiencia exclusiva, garantizando un entorno afín, elegante y verdaderamente especial. La Cena de Gala final puso el broche de oro a una edición memorable que contó con el respaldo institucional de los Ayuntamientos de Marbella, Mijas y Málaga. Este Concurso de Elegancia Costa del Sol reafirma su papel como embajador internacional de la región, consolidando a la Costa del Sol como uno de los destinos más prestigiosos del lujo automovilístico mundial, donde se dan cita excelencia, cultura y pasión.