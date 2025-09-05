Dacia aumenta su oferta de motores en sus modelos Duster y Bigster

La oferta de motores de los modelos Bigster y Duster se ha incrementado con la incorporación de una nueva mecánica híbrida, con lo que la marca Dacia refuerza su presencia en el mercado español donde está situada entre las más vendidas. Además, el nuevo motor ofrece la posibilidad de usar GLP, un combustible claramente más económico que la gasolina.

Bigster Dacia

Este híbrido 4x4 bifuel GLP combina la potencia del motor 1.2 litros mild-hybrid con batería de 48V de 140 caballos en la parte delantera con la de un motor eléctrico en el eje trasero, alcanzando una potencia máxima de 31cv. El conjunto proporciona una potencia máxima combinada de 113 kW, equivalentes a 154 caballos, con un par motor de 230 nm para el motor térmico y de hasta 87 nm para el eléctrico.

El motor térmico está acoplado a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades con levas en el volante, y el motor eléctrico a una caja de cambios de dos velocidades, ambas desconectables. La ventaja de la caja de cambios de dos velocidades combinada con el motor eléctrico trasero, una primicia en este segmento, es que garantiza un alto par motor a baja velocidad en primera, pero también permite que el motor eléctrico gire más lentamente a altas velocidades, aprovechando al máximo la amplia motricidad del tren trasero.

Por primera vez en Dacia, los cambios de marcha de la caja de doble embrague también se pueden realizar mediante levas en el volante, lo que representa una ventaja para la conducción en todoterreno, carreteras de montaña o cuando llevamos un remolque. Gracias a la batería de 48V, que se recarga automáticamente en la desaceleración y las frenadas y al motor eléctrico se consiguen consumos muy bajos ya que, en ciclo urbano, Duster y Bigster pueden funcionar hasta un 60% del tiempo en modo eléctrico. Además, con la posibilidad de utilizar GLP se reduce el coste del combustible en un 30%. Con los dos depósitos de gasolina y GLP de 50 litros se alcanza una autonomía de hasta 1.500 kilómetros sin repostar.

Los dos modelos Duster y Bigster ofrecen 6 modos de conducción: Auto, para gestionar automáticamente el cambio entre los modos 4x2 y 4x4; Eco, para ahorrar combustible, aprovechando la propulsión eléctrica; Snow, para la conducción 4x4; y otras tres modalidades para optimizar el comportamiento en terrenos irregulares, blancos o de fuertes descensos.