Un ferrolano se presenta conduciendo al examen de para recuperar su carnet

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol, durante labores de vigilancia, detectaron un turismo cuyo conductor carecía de permiso de conducir tras haber perdido la totalidad de sus puntos.

Conducir sin permiso para recuperarlo

La paradoja se produjo cuando los agentes comprobaron que el investigado se dirigía precisamente al centro de exámenes de Ferrolterra para realizar la prueba que le permitiría recuperar los puntos perdidos de su carnet. Según informa la Guardia Civil, este acto constituye un posible delito penal que puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Esta sanción económica no es una cantidad fija, sino que se calcula aplicando una cuota diaria (entre 2 y 400 euros por día) en función de la situación económica del infractor, durante el periodo de tiempo establecido por el juez. El total a pagar resulta de multiplicar el número de días por la cuota asignada.

En un caso separado, una vecina de Ames también fue investigada por conducir habiendo agotado todos los puntos de su permiso. Además, la conductora fue denunciada por carecer de seguro y por no tener la inspección técnica del vehículo en vigor, siendo conocida por las fuerzas de seguridad tras haber protagonizado varias fugas previas cuando los agentes intentaban darle el alto.