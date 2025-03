DS7 Plug-In Hybrid AWD y Michelin CrossClimate2 SUV: una combinación perfecta

En un segmento tan competitivo como el de los C-SUV Premium y D-SUV, en el que juega el DS 7, estar en el Top 6 del segmento C-SUV Premium y en el Top 4 entre los híbridos enchufables (PHEV) no es ninguna tontería. No es fácil estar en “la lista de la compra” en un segmento tan difícil repleto de fabricantes de renombre, y menos con un argumento de coche Premium que evoluciona de otros que no lo son. De ahí la sorpresa y el notable éxito de este coche que, además, ofrece una amplia gama de motorizaciones híbridas enchufables con 225 CV, 300 CV AWD y 360 CV también con tracción total, sin duda, imprescindibles requisitos para luego enfrentarse a rivales como el BMW X1, Audi Q3, Mercedes GLA o Volvo XC40 por mencionar solo a algunos de sus ilustres rivales directos.

7 DS

Con este DS7 E-Tense 4x4 fuimos de sorpresa en sorpresa, porque nuestro recorrido atravesaba montañas y se desviaba por caminos con poca nieve, pero mucho barro. Sobre el papel, poca altura de carrocería y sin árbol de transmisión, confiar tanto en la electrónica no convence a lo más escépticos, pero el DS 7 con su tracción total y sus tres motores dan mucho de sí, junto a los formidables neumáticos Michelin CrossClimate2, que eso sí que es una garantía. El sistema de tracción total del DS 7 E-Tense 4x4 se apoya a un motor térmico de gasolina, de 1.6 litros turbo que genera 200 CV y se encarga de mover las ruedas delanteras. Este motor esta asistido por un primer motor eléctrico que aporta 110 CV y también actúa sobre el eje delantero, pero eso no es todo, hay un segundo motor eléctrico ubicado en la parte trasera, que desarrolla 113 CV y mueve el eje posterior.

CrossClimate2 Michelin

La electrónica se encarga de todo, cuando el sistema detecta pérfida de tracción activa el motor eléctrico trasero y las cuatro ruedas empujan. El sistema cuenta con cuatro modos de uso: Electric: solo para moverse con los motores eléctricos, Hybrid, que de forma automática gestiona los motores para optimizar consumo, Sport, para gozar sin restricciones de los 360 CV y 4WD para maximizar la capacidad de tracción y atacar con garantías los terrenos más complicados. No usa un sistema mecánico tradicional, recurre dos motores eléctricos y el resultado, al menos calzado con esos Michelin, es excelente. Los Michelin CrossClimate2 SUV están considerados como una de las mejores opciones "All Season" del mercado y podemos corroborarlo tras realizar esta toma de contacto. Estos neumáticos cuentan con certificación invernal 3PMSF y están diseñados para proporcionar un agarre óptimo en nieve, hielo y asfalto mojado y un gran placer y seguridad de conducción.

Un SUV preparado para cualquier terreno

Con unas buenas ruedas el DS 7 de 360 CV desarrollado por DS Performance es un producto redondo, combina un motor de gasolina de 200 CV con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. Por su parte, la versión de 300 CV parece más razonable por tener un consumo más ajustado y lo que es más importante, una autonomía en modo eléctrico de hasta 81 km. Una autonomía así, bien gestionada, da para hacer en modo eléctrico la gran mayoría de los movimientos cotidianos sin necesidad de arrancar el motor de combustión, lo que nos permitirá visitar mucho menos la gasolinera. Ambas versiones tienen etiqueta "0 emisiones" de la DGT, perfecto para circular sin restricciones en ciudades con normativas medioambientales. El DS 7 se sitúa en la parte alta de su segmento enfrentándose a rivales de prestigio con una oferta que arranca en los 60.000 euros para la versión de 300 CV y desde 69.700 euros el de 360 CV. Se trata de una interesante opción entre los híbridos enchufables, un vehículo premium muy tecnológico, con personalidad y un toque diferente.