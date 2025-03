El equilibrio perfecto para ciudad y carretera

En los últimos meses, la marca alemana Audi se encuentra inmersa en un proceso increíble de lanzamiento de nuevos modelos que promete ser una etapa histórica para el fabricante. Casi todos tienen el denominador común de estar electrificados, ya sea al cien por cien o con mecánicas híbridas. Al Q6 etron le siguieron otros como el A6 etron, el A5, el Q5 y estos días, La Razón ha tenido la oportunidad de ser de los primeros en probar una versión muy esperada del A3, el 45 TFSie.

Autonomía

Se trata de una variante híbrida enchufable que va un poco más allá en cuanto a autonomía eléctrica y eficiencia con un bajo consumo de combustible que sorprende una vez comprobadas las prestaciones de este modelo. Porque nos encontramos con una mecánica que en su conjunto rinde 272 cv repartidos entre un bloque de gasolina de 1.5 litros que ofrece 177 cv y otro eléctrico que alcanza los 116.

A3 45 TFSie Audi

Es decir, es un coche que tiene caras bien distintas y muy bien definidas. Porque este A3, que ya va por su cuarta generación, puede ser un coche cien por cien eléctrico en ciudad, un deportivo compacto muy rápido en carretera y todo con un consumo de combustible que en ocasiones puede bajar de los cuatro litros por sorprendente que parezca. Pero vayamos por partes.

Rodando en modo eléctrico por la autovía FC

Día a día

En esta particular prueba realizamos un total de 1.200 kilómetros, de los cuales unos 300 se llevaron a cabo en ciudad y alrededores y el resto en autovía. En el día a día, si salimos con la batería cargada al completo, podemos hacer todos nuestros trayectos en modo eléctrico. Porque el coche anuncia una autonomía de 127 kilómetros y nosotros pudimos alcanzar casi 105 kilómetros sin hacer demasiados esfuerzos ni ser muy cuidadosos. Conducción real. Pero si nos limitáramos solo a conducción urbana, la autonomía podría ser mayor. Para ello hay que colocar el modo de conducción que asegura la propulsión en modo eléctrico. En ciudad, el coche es pura suavidad, como si fuera un coche puramente eléctrico.

A3 45 TFSie Audi

La batería tiene una capacidad útil de 19,7 kWh (un eléctrico urbano puede tener una de 52) y carga a una potencia máxima de 40 kw, por lo que en un cargador de 50 que podría usar cualquier coche eléctrico puede obtener el 100% en solo 25 minutos. Lo más curioso es que mantiene su potencia de carga bastante estable. Nosotros vimos hasta 37 kw. En un enchufe doméstico la carga puede irse a más de 10 horas. En modo eléctrico puede mantener los 120 km/h, aunque si usamos esta opción en autovía no aguantaremos más de 70 kilómetros. Cuando pasa a modo combustión, el motor es muy agradable y firma unos consumos realmente buenos teniendo en cuenta la velocidad a la que viajábamos, por encima de los 120.

En un trayecto entre Córdoba y Madrid, con una media bastante alegre, el gasto no alcanzó los seis litros. A todo este compendio tecnológico hay que decir que todo en el A3 es pura comodidad y seguridad. Tiene el tamaño justo, 4,3 metros de longitud y un peso de 1.685 kilos con un maletero cuyo volumen es de 280 litros, algo pequeño, pero suficiente. La unidad de prueba tenía el acabado «S» con llantas con detalles en negro, volante deportivo, asientos de gran confort y sujeción del cuerpo y un comportamiento intachable con sensaciones muy deportivas en curva, aceleración y frenada.

A nivel de conectividad no hay nada que reprochar con un cuadro de instrumentos digital de gran resolución y fácil lectura que se complementa con una pantalla central que está ubicada en una posición más baja de lo habitual, aunque no cuesta mucho acostumbrarse. Es tracción delantera con un cambio automático de seis relaciones con levas en el volante que muestra gran velocidad y eficacia. Y a nivel de seguridad no le falta de nada. Pero todo lo bueno, y este es muy bueno, tiene un precio de 51.000 euros, que, sin embargo, vale cada euro que cuesta.