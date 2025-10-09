EV5, el nuevo SUV de Kia, un paso más en su electrificación

Desarrollado sobre la plataforma modular E-GMP específica para vehículos 100% eléctricos, con tecnología de 400 voltios, el EV5 es el nuevo SUV de Kia especialmente espacioso y dotado de una mecánica totalmente eléctrica que rinde una potencia de 220 caballos.

Tanto por sus dimensiones, ya que mide 4,61 metros de largo, 1,67 de alto y 1,87 de ancho, como, sobre todo, por su distancia entre ejes de 2,75 metros, ofrece a sus ocupantes un habitáculo de grandes dimensiones. El frontal es plano con unas luces diurnas LED que van desde el centro del capó hasta las aletas y desde estas hasta el paragolpes. La parte trasera también destaca por las luces LED en el portón y un alerón. Las llantas están disponibles en 18” o 19” para el modelo básico, 19” en la versión EV5 GT-Line.

Puestos ante el volante encontraos un salpicadero que está equipado con una pantalla panorámica que combina una instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), y una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm). Para la climatización diferente en tres zonas cuenta también con una pantalla de control de 5,3 pulgadas (13 cm). El EV5 está equipado con navegación online, una función que proporciona al vehículo información cartográfica en tiempo real y se actualiza cada cuatro semanas, a partir de datos del servidor. También cuenta con llave digital Digital Key 2.0, reconocimiento de huellas dactilares y un sistema de audio Harman Kardon Premium.

Los asientos incluyen soporte lumbar, calefacción y ventilación. Se han utilizado materiales reciclados en asientos, alfombrillas, reposacabezas, puertas, salpicadero y consola central. Los asientos traseros se abaten completamente, creando una zona de carga de hasta dos metros de longitud y capacidad de maletero de hasta 1650 litros.

Con una batería de largo alcance de 81,4 kWh, la potencia del motor es 220 caballos(160KW) y el par motor de 295Nm. El EV5 ofrece hasta 530 km de autonomía eléctrica. En todas sus variantes, incluida la más exclusiva GT-Line, admiten carga rápida del 10 al 80 % de la capacidad de la batería en tan solo 30 minutos. La tracción es delantera y alcanza una velocidad de 165 Km/h.

El EV5 está dotado de siete airbags, refuerzos estructurales y cuenta con sistemas de asistencia al conductor como el control de crucero adaptativo, que puede adaptar la velocidad y en caso de emergencia, detener completamente el vehículo si el conductor no responde. Otra asistencia de conducción en carretera con detección de manos en el volante ayuda al conductor de mantener una distancia segura con el vehículo precedente, a permanecer centrado en el carril, a cambiar de carril y a ajustar la posición lateral. Este nuevo modelo de Kia se pondrá a la venta en España a finales de noviembre, fecha en la que conoceremos su precio.