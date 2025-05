La fábrica Citroën de Madrid, un ejemplo dentro del grupo Stellantis

La profesionalidad de la fábrica Citroën en Villaverde (Madrid) fue resaltada por el director ejecutivo de la marca Citroën para todo el mundo, Thierry Koskas, que resaltó que esta factoría española “es un ejemplo tanto en costes de producción como en calidad de producto dentro del grupo Stellantis”.

Thierry Koskas, CEO de la marca Citroën y Chief Sales & Marketing Officer de Stellantis Stellantis

Koskas destacó además la viabilidad del mantenimiento de la fabricación de coches en las instalaciones madrileñas sobre todo por el hecho de que el automóvil que sale de las líneas de montaje de Villaverde es el modelo Citroën C4, “Mucha gente no lo sabe -indicó- pero el C4 es el segundo coche de mayor éxito en Europa, solo por detrás del VW Golf y eso es bueno para la fábrica madrileña”. Comentó además que el C-4 fabricado en España es el coche que el mismo utiliza a diario.

Con motivo de la presentación del nuevo modelo Citroën C5 Aircross, el ejecutivo de la marca comentó que “Villaverde es una fábrica que siempre responde a nuestras exigencias de pedidos, adaptándose a suministrar las diferentes versiones según la demanda del mercado. Siempre responden positivamente y además producen automóviles con un nivel muy alto de calidad”.

Sobre la demanda de coches eléctricos en Europa, el ejecutivo del grupo Stellantis que debe de crecer rápidamente y que la moratoria de aplicación de sanciones de la UE no debe hacer relajarse a los fabricantes, ya que el objetivo a tres años es alcanzar el 20% y no es un objetivo fácil. Para lograrlo es necesario un esfuerzo conjunto, no solo de los fabricantes, que deben tener vehículos eléctricos atractivos, baratos y con autonomía suficiente. sino también de las administraciones pública y otras empresas del sector de la electricidad para poder crear una red de cargadores que abastezcan la creciente demanda.