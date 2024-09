KIA se despliega con el EV3 en el mercado eléctrico

La gama de modelos eléctricos de KIA no deja de crecer. Este EV3 parece una versión reducida del exitoso EV9. Mide 4,30 metros de largo para una anchura de 1,85 y una altura de 1,50, para un peso cercano a las dos toneladas. Como se basa en la plataforma modular eléctrica global (E-GMP) ofrece una distancia entre ejes de 2,68 metros con la batería en el suelo, lo que se traduce en una gran habitabilidad interior.

EV3 Kia

El nuevo KIA EV3 se comercializa con dos tamaños de esta batería de cuarta generación, con 58,3 o 81,4 kW/h. Con la primera se alcanza una autonomía de 436 Km (WLTP) y con la segunda de 605 Km, que pueden ser más en ciclo urbano. Y es capaz de recargarla hasta el 80% en media hora mediante una conexión de alta potencia. Y también ofrece el servicio de corriente bidireccional.

EV3 Kia

Estéticamente se parece mucho al más grande EV9, manteniendo los signos distintivos de aquel, como los faros verticales «Tiger Face». En su carrocería cúbica de fuerte personalidad hay sitio más que suficiente para cinco adultos, con generoso espacio para las piernas y las cabezas. KIA ha buscado ofrecer un «salón móvil» para sus clientes, pensando especialmente en la ergonomía de los ocupantes. Y está tapizado completamente con materiales reciclados.

EV3 Kia

Estos disponen además de un maletero que va desde los 460 a los 1.250 litros (respaldos traseros abatidos) a los que se suma el receptáculo bajo el capó delantero de 25 litros. Los confortables asientos van separados delante por un portaobjetos de notables dimensiones y una bandeja deslizante que permite trabajar con un ordenador portátil. Aunque lo que los ocupantes delanteros más apreciarán es la pantalla panorámica que domina el salpicadero.

EV3 Kia

Realmente no es una, sino tres, de 12,3, 5,3 y 12,3 pulgadas respectivamente que se funden en un gran rectángulo. Pero el EV3 no concentra en ella todos los controles. Consciente de la practicidad de los pulsadores analógicos, hay los suficientes para no tener que perderse en los menús digitales, como en muchos coches de nueva generación. Además un enorme «Head Up Display» proyecta la información básica -y no tan básica- sobre el parabrisas. Naturalmente, el coche incorpora un completo sistema ADAS que incluye llave de Smartphone o parking automático. En el nuevo KIA de segmento C-SUV hace acto de presencia ya la Inteligencia Artificial, que irá incrementándose con el tiempo. El sistema de voz es capaz de conversar y hacer sugerencias a los ocupantes. Y también de planificar automáticamente la ruta, los puntos de recarga y sugerir recorridos y puntos turísticos, lo que supone una gran ventaja para el conductor, que se desentiende de todo ello.

Propulsado por un único motor eléctrico delantero de 150 kW (204 CV), el EV3 se comercializa en tres acabados principales (Air, Earth y GT-Line), con las dos baterías diferentes y en nueve colores bastante originales. Ya hay precios para el mercado español: desde 22.995 a 34.780 euros con todos los descuentos; y de 29.995 hasta 41.780 si no podemos beneficiarnos del plan MOVES.

Las previsiones de la marca son vender de 300 a 400 unidades al mes, contando con el peso de la tradición y garantía que ofrece la marca coreana. El EV3 se fabrica en Europa (en Slovakia) y será seguido por el EV4 y el EV5 durante 2025. KIA espera contar con quince modelos eléctricos de batería en 2027 para hacer frente al previsible aumento de demanda de vehículos de este tipo y a no incurrir en las millonarias multas de la Comisión Europea.