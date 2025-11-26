Škoda superará este año las cuarenta mil unidades matriculadas en España

Las ventas de Škoda, una de las marcas del grupo Volkswagen, superarán en España las cuarenta mil unidades, lo que supondrá el tercer ejercicio consecutivo de récord para la firma checa, cuyo objetivo es situarse de forma permanente entre las diez más vendidas del país, según las previsiones del director general de Škoda en España, Fidel Jiménez de Parga. “Nuestra marca ha celebrado este año su 130 aniversario en el mejor momento de su historia”, puntualizó.

En los diez primeros meses del año, las matriculaciones de Škoda en España se dispararon más de un 21%, hasta superar las 35.500 unidades, muy por encima del mercado, cuyo crecimiento entre enero y octubre fue del 15%. Jiménez de Parga subrayó que estas cifras han permitido a Škoda alcanzar una cuota de mercado cercana al 4% en un contexto de intensificación de la competencia debido a la llegada de nuevas marcas. Asimismo, hizo hincapié en los buenos resultados comerciales de los modelos eléctricos e híbridos enchufables, cuyas matriculaciones se han triplicado este año. Los modelos electrificados representarán cerca del 10% de las ventas totales de la marca en España en el presente ejercicio.

El máximo responsable de Škoda en España puso en valor la excelente evolución de la firma en el canal de empresas, con una cuota del 6% en el mercado del renting, y avanzó que la marca espera duplicar sus ventas de vehículos de ocasión. En cuanto a la red de concesionarios, Jiménez de Parga explicó que Škoda sigue ampliando el número de instalaciones para ganar capilaridad. La rentabilidad de la red comercial se situará este año en torno al 2,5%, claramente por encima de la media del sector.

A nivel europeo, Škoda se ha consolidado como la tercera marca más vendida y alcanzó el segundo puesto en octubre. Además, el modelo Elroq ha sido el coche eléctrico más vendido en Europa durante varios meses. Por último, Fidel Jiménez de Parga recordó que, a partir del próximo año, la planta de Volkswagen Navarra producirá el eléctrico Škoda Epiq, que se convertirá así en el primer modelo de la firma checa fabricado en España. “Estamos convencidos de que el Epiq, con sus más de 400 kilómetros de autonomía, su maletero de 475 litros y un precio de unos 25.000 euros, será otro superventas de nuestra marca”, concluyó.