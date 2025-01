Newey critica a la Comisión Europea por la errática implantación de los coches eléctricos

Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la Fórmula 1 y diseñador de los victoriosos Red Bull, cree que el proceso de electrificación en la automoción europea tiene problemas, según ha escrito en sus redes sociales: "Creo, francamente, que el camino hacia lo eléctrico que la mayoría de los gobiernos europeos han seguido no es el camino correcto”, ha manifestado el técnico británico.

"Han hecho lo típico de los gobiernos -continúa Newey-. En lugar de decir: «Bien, este es el objetivo, ustedes, los fabricantes, vayan y presenten algunas propuestas», han dicho: «Esto es lo que queremos y esto es lo que vais a hacer. Ahora seréis totalmente eléctricos». Una clara crítica a los criterios impuestos por el parlamento europeo que obliga a los constructores a cumplir unas cuotas de electrificación bajo la pena de imposición de cuantiosas multas que pueden llegar a los 16.000 millones de euros.

El ingeniero que ahora acaba de fichar por Aston Martin pide asimismo en sus redes sociales que "no me malinterpreten, creo que lo eléctrico tiene sus usos. Es una gran tecnología. Está claro que se está desarrollando rápidamente. Pero no estoy de acuerdo en decir que esa es la tecnología decretada y que es todo lo que se puede tener, sin permitir que los fabricantes vayan e investiguen para encontrar alternativas”.

Para el nuevo ingeniero jefe de Aston Martin y que trabajará en el coche de Fernando Alonso, lo que está ocurriendo con la actual reglamentación impuesta por la Unión Europea "es la anti-ingeniería, y de ninguna manera garantiza que vaya a producir la solución correcta en todos los casos. No lo hará". Adrian Newey ha trabajado tanto en Fórmula Uno como en las series de la IndyCar como ingeniero de carrera, ingeniero de aerodinámica, diseñador y director técnico, habiendo logrado éxitos en ambas categorías. Considerado como el padre de los ingenieros en la Fórmula 1, Newey inspiró diseños que han ganado numerosos títulos y casi 80 grandes premios, dominando gran parte de los años 1990. Tras cuatro años en la nómina de McLaren, en noviembre de 2005 se incorporó al equipo Red Bull de F-1, donde ha sido el diseñador jefe de este equipo, consiguiendo una aerodinámica diferenciada con la que consiguió los títulos de pilotos y constructores entre los años 2010 a 2013 y de 2021 a 2023.