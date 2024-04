La nueva multa de la DGT: peligra tu permiso de conducir si no cumples con esta señal

La Dirección General de Tráfico actualiza sus normativas cada poco tiempo con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de las vías (conductores, peatones, ciclistas...) en las carreteras españolas, así como la búsqueda de reducir el número de accidentes de tráfico. En este sentido, la DGT está renovando el catálogo de señales por completo, las cuales deben ser cumplidas. La señal R120, una de las nuevas, ha generado particular interés y dudas, pero su incumplimiento puede suponer multas, con sanciones económicas como la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Las señales de tráfico en España se basan en la normativa internacional establecida en la Convención de Viena, en la cual se acuerda que el formato de señalización vertical se debe mantener en todos los lugares del mundo. En nuestro país, hay más de 400 señales de tráfico entre indicaciones verticales y marcas de suelo, aunque existen cerca de cien que no están recogidas en ningún catálogo oficial y carecen de vigencia. Entre estas, podemos destacar señales de peligro, de advertencia o de prohibición.

Pese a ello, las multas se incrementan también cada año por el número de conductores que incumplen las señales y normativas de Tráfico. El número de infracciones en 2022 se incrementó un 15,6% respecto al año anterior en España, lo que supuso un nuevo récord de ingresos.

En total, según las estadísticas, se pusieron 5.542.005 multas, siendo las de velocidad las que más se ponen, pues dos de cada tres se debía a esta infracción. Otros casos tenían que ver con el uso indebido del teléfono móvil, las de aparcamiento o estacionamiento indebido, sin cinturón o positivo en alcohol y/o drogas.

Así es la señal R120, la nueva señalización de la DGT: qué significa y cuál es la multa por su incumplimiento

Así, esta nueva señal, conocida como señal R-120, ha sido implementada a comienzos de este 2024, con el objetivo de regular el acceso a las conocidas Zonas de Bajas Emisiones. Son de obligada instalación en municipios con más de 50.000 habitantes o con más de 20.000 que tengan una mala calidad del aire, de cara a reducir la contaminación producida por vehículos.

Esta señala está diseñada con un coche emitiendo partículas, ilustradas con puntos, sobre un fondo blanco y rodeado por un círculo rojo, la cual implica prohibición que es aplicable a los vehículos más contaminantes.

La normativa que hay detrás de la señal R-120 daba a entender que solo los vehículos con distintivos medioambientales "C", "ECO" y "0" podían acceder a las ZBE, excluyendo por ende a los de la etiqueta "B" y como es lógico, a los que no cuentan con pegatina.

Aunque su novedad todavía genere dudas, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y no respetar esta señal, también supone su correspondiente multa. Según los criterios establecidos, no respetar la señal R-120 supone una multa de 200 euros, y en casos extremos, podría suponer la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir, tal y como explica Autopista.