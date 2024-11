Polestar 4: (probablemente) el mejor eléctrico del mercado

La transición que supone pasar del coche de gasolina al vehículo cien por cien eléctrico está costando más de lo que parecía en un principio. Al menos en España. En otros países es distinto. El automóvil eléctrico todavía genera muchas dudas y para quienes ya lo tienen, efectivamente, han tenido que pasar un periodo de transición que incluye un cambio de hábitos, sobre todo, a la hora de viajar: tener «controladas» las app de recarga porque en España no hay una única que las gestione todas (o al menos no funciona como debería), hacer paradas estratégicas para no perder demasiado tiempo o trabas burocráticas como las autorizaciones de puntos de recarga por parte de la administración.

Porque, a pesar de todas las dificultades que el conductor del eléctrico puede encontrarse, en España es posible viajar y la diferencia de tiempo comparado con un coche de combustión no es muy grande ya. La mayoría de los fabricantes que tienen modelos cien por cien eléctricos han seguido la estela de diseño de sus productos de gasolina, y ahora, en algunos casos, empiezan a diferenciarse.

En el caso del coche que nos ocupa hoy, el Polestar 4, la marca fue creada exclusivamente para lanzar coches electrificados. Empezaron con un híbrido enchufable y ahora todos son ya cien por cien eléctricos. Cuando te sientas al volante de este modelo sientes que has entrado en algo distinto. Pocos coches pueden llegar a sorprender hoy como este. El minimalismo es el denominador común y al principio cuesta hacerse con el control del vehículo. Pero una vez que te has familiarizado con su funcionamiento las soluciones que aporta son realmente buenas y funcionan.

Estimación (que resultó real) de autonomía para un viaje de 410 kilómetros por autovía Polestar 4

Lo primero que llama la atención es que el coche no tiene botón de arranque. Para iniciar la marcha simplemente hay que colocar la palanca en posición «D». El coche tampoco tiene luneta trasera. Al principio parece extraño para los pasajeros posteriores, sin embargo, el techo de cristal sobrepasa sus cabezas y apenas se percibe que detrás no hay una superficie acristalada. Eso obliga a que el espejo retrovisor funcione a través de una cámara situada en el exterior que funciona muy bien. La resolución de la pantalla del «espejo» es realmente buena y, como ocurre en otros modelos, no hay que hace un desenfoque con la mirada muy grande. Eso sí, se agradecería que la graduación de la cámara no dejara los coches tan cerca porque da la sensación de que todos nos van a chocar. El objetivo de la prueba del coche era comprobar exactamente cuántos kilómetros puede recorrer con una sola carga y para eso realizamos un viaje de 400 kilómetros por autovía que en algunas zonas tiene algunas subidas de montaña. En concreto la A4 dirección Andalucía. Introdujimos la dirección en el navegador y enseguida calculó que llegaríamos al destino con un 10% de batería. Es decir, no era necesario parar a cargar. Algo que no ha pasado con los más de 10 coches eléctricos en los que he realizado este mismo trayecto en algo menos de dos años.

El coche tiene un motor eléctrico que rinde una potencia equivalente a 272 cv, propulsión trasera y una batería con una capacidad de 100 kwh. Usa Android Automotive (Google) y toda la gestión de la autonomía, la carga, etc y su información es analizada por el navegador. Solo Polestar (que pertenece a Volvo) y Renault emplean este sistema que es de una precisión impresionante. La solución perfecta para reducir al máximo lo que se denomina la «ansiedad de la autonomía». El coche dijo que llegaríamos con un 10% y fue tanta la confianza ofrecida que empezamos a rodar a velocidades superiores a los 120 km/h. El navegador mantenía que llegaríamos sin problema. Y así fue. Por primera vez, un coche eléctrico en este trayecto evitaba tener que parar. Llegamos con un 8% y si hubiéramos conducido con un poco más de «paz» posiblemente el coche sea capaz de recorrer 480 kilómetros y llegando con margen. La carga puede alcanzar los 200 kwh y, efectivamente, después de hacerlo en un cargador de Endesa X de 350 kwh en otro trayecto (km 201 de la A4), el coche mantuvo velocidades muy estables y ultra rápidas.

El coche es muy cómodo. Tiene una longitud de 4,8 metros y dos maleteros (atrás y delante para el cable de carga o para meter la mochila del ordenador). El precio es de 65.000 euros. Es el coche perfecto para quienes tienen cierto poder adquisitivo y no quieren demasiados problemas a la hora de adaptarse a la «vida eléctrica».