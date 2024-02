¿Es posible recibir la misma multa de aparcamiento dos veces? Estas son las consecuencias de no mover el coche

En el mes de abril del año 2019, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid determinó multar una sola vez al propietario de un vehículo que había sido sancionado hasta 14 veces en un plazo de tres semanas por haber aparcado sin distintivo en una plaza para residentes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El Juzgado consideró que, al tratarse del mismo hecho, pero sancionado en múltiples ocasiones, la única infracción que era realmente efectiva era la primera.

El apartado 3 del artículo 63 de la Ley 39/2015 referente al Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas estipula que: "no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo". Este principio legal se conoce como "non bis in idem", que significa que una persona no puede ser castigada dos veces por la misma infracción o delito.

Esto significa que, al menos en teoría, una vez que ya hemos sido sancionados con una multa de aparcamiento, tendríamos la opción de dejar el coche estacionado en el mismo lugar sin preocuparnos por recibir otra multa. Independientemente de si decidimos mover el vehículo o dejarlo donde está, la realidad es que la multa ya se ha impuesto y deberá ser pagada... ¿Pero es esto realmente así? ¿Podríamos realmente evitar sanciones adicionales dejando el vehículo en el mismo lugar tras recibir una primera sanción?

Una consecuencia muy costosa

Debe tenerse en cuenta que, aunque la ley impide que se apliquen múltiples multas por la misma infracción de aparcamiento, esto no significa que se pueda estacionar irresponsablemente. Dependiendo de dónde estacione su vehículo, en lugar de recibir una multa, corre el riesgo de que su vehículo sea remolcado por las grúas municipales. Este escenario puede resultar bastante más costoso que lo que supondría una segunda multa, porque no solo hay que abonar la multa de aparcamiento, sino también la tarifa del depósito municipal.

Zona SER David Jar La Razón

Es importante aclarar, eso sí, que la posibilidad de que la grúa remolque un vehículo está sujeta a las regulaciones de cada municipio. Aunque todas las regulaciones parten de la premisa de que la grúa se llevará el vehículo si constituye un peligro o causa perturbaciones graves a la circulación o cuando está mal aparcado en una plaza para personas con discapacidad, en carriles exclusivos para la circulación o específicos para bus o taxi, en zonas de carga y descarga, o en áreas con limitación horaria si no exhibe el ticket o se ha superado el triple de tiempo abonado.

Asimismo, también se contempla la retirada del vehículo si se considera “abandonado”. Esto también dependerá de las disposiciones, ordenanzas, leyes y reglamentos particulares de cada municipio, pudiendo variar de varios meses a unos cuantos días, dependiendo del ayuntamiento en cuestión. En cualquiera de los casos, si un coche se considera “abandonado” y se va a proceder a su retirada, se notificará al dueño del vehículo con 48 horas de antelación.