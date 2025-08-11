¿Qué debo tener en cuenta a la hora de cambiar los neumáticos?

Los desplazamientos por carretera se incrementan considerablemente durante esta época del año, por lo que muchos conductores deciden cambiar los neumáticos de su vehículo para viajar con mayor seguridad. Sin embargo, elegir los neumáticos adecuados no siempre resulta sencillo, ya que hay numerosos aspectos que deben tenerse en cuenta. Al fin y al cabo, las ruedas son el único punto de contacto con el asfalto, por lo que son esenciales para la seguridad, rendimiento y eficiencia del vehículo y condicionan la seguridad en carretera como ningún otro elemento.

.

Por ello, a la hora de plantearse el cambio de neumáticos un primer consejo es elegir una marca reconocida. Los principales fabricantes mundiales, como Bridgestone u otros de dimensión similar, realizan grandes inversiones que se reflejan en mejoras para la seguridad y la durabilidad. Para garantizar la calidad de este componente tan importante para la circulación y la estabilidad del vehículo, se facilitan algunos consejos importantes a la hora de cambiar los neumáticos del coche.

La primera recomendación sería la de elegir solo neumáticos homologados. Para poder circular por las carreteras europeas, deberán estar homologados según el Reglamento CEPE/ONU y sus dimensiones y características serán las previstas por el fabricante del vehículo. Muchos conductores lo desconocen, pero cada vehículo está homologado para circular con neumáticos de determinadas dimensiones, índices de carga y símbolos de velocidad. Por este motivo, cuando sustituyas las cubiertas de tu coche, debes consultar en su ficha técnica las dimensiones de los neumáticos indicadas por el fabricante.

Se pueden encontrar las dimensiones y características del neumático en el marcado del costado. Por ejemplo, una cubierta 205/55 R16 89V cuenta con: Anchura: 205 mm; Perfil: 55 (relación altura/anchura expresada en %); Diámetro de llanta: 16 pulgadas (la ‘R’ indica que se trata de un neumático radial); Índice de carga: 89 (580 kg por cubierta); Categoría de velocidad: V (hasta 240 km/h). La fecha de fabricación del neumático la podrás localizar en el código DOT, también presente en su marcado de costado. El número de cuatro cifras situado al final del código (por ejemplo: 1024), indica la semana y el año de fabricación: semana 10 de 2024.

Muchos conductores eligen neumáticos económicos sin valorar sus ventajas e inconvenientes, lo que puede convertirse en un grave error porque elegir bien y mantenerlos en buen estado contribuye a reducir el consumo del vehículo, mejora la seguridad en la conducción y evita riesgos y averías. Lógicamente, unos y otros no ofrecen la misma durabilidad y rendimiento.

El tipo de coche y el estilo de conducción también son determinantes en la elección. En el caso de un eléctrico, o un conductor tranquilo, principalmente se buscará un neumático de baja resistencia a la rodadura (máxima eficiencia energética y de combustible), silencioso, confortable y que aporte la máxima seguridad. Por el contrario, si se trata de un modelo de vehículo potente o de un conductor deportivo, los requerimientos para la elección correcta de los neumáticos serán totalmente diferentes. En este caso, se deberán seleccionar neumáticos con prestaciones enfocadas a la precisión de manejo, respuesta de la dirección, elevada estabilidad, sensación de control en curva y un mayor agarre al asfalto.

La zona geográfica y la meteorología también cuentan porque no es lo mismo circular por carreteras montañosas en invierno, con bajas temperaturas, lluvias y nevadas frecuentes, que, en primavera por el sur de España, con clima más seco, elevadas temperaturas y pocas precipitaciones. En función de todos estos factores, podrás optar por neumáticos de verano, equipados por la mayoría de los vehículos, de invierno, que ofrecen mejores prestaciones por debajo de 7ºC, o de todo tiempo, que combinan ventajas de los anteriores, pero no son tan específicos para cada estación.

Un último consejo sería el de verificar sus principales prestaciones en la etiqueta europea. Esta reglamentación europea clasifica los neumáticos según los siguientes parámetros: Eficiencia de combustible: coeficiente de resistencia a la rodadura (‘A’ más eficiente y ‘E’ menos). Adherencia en mojado: la diferencia de distancia de frenado (‘A’ más corta y ‘E’ menos). Ruido de rodadura exterior y valor medio en decibelios (‘A’ menos ruidoso y ‘C’ más). Agarre en nieve: si el neumático está certificado para conducción invernal, la etiqueta incluirá el pictograma de la montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior. Adherencia al hielo, definido por el pictograma de un triángulo con una montaña helada, específico para los neumáticos de invierno nórdicos.